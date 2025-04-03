憲兵殺女友2度辱屍！變態原因曝　第1次太快：性行為品質太差

▲許姓志願役掐死同為憲兵的19歲女友再2度姦屍，遭重判無期徒刑。（資料照／記者陸運陞攝）

記者郭玗潔／新北報導

新北泰山區去年5月18日發生情殺案，19歲許姓志願役因懷疑同為憲兵的劉姓女友劈腿，失控徒手掐死劉女又2度姦屍，此案件由新北地方法院依國民法官法規定審理，最終判處許男無期徒刑，並褫奪公權終身。近日判決書公佈上網，許男的變態惡行終於曝光，許男供稱因為第一次辱屍時，沒有達到「他對性行為品質的要求」，所以才逞慾第2次，且在劉女家人試圖對劉女進行CPR時，許男還全身趴在女友屍身上阻擋急救，行徑相當變態。

據了解，許男與劉姓女友同為19歲，兩人自高中時期即為同學，畢業後相繼加入軍旅，簽下志願役並被分發到同一單位服役。兩人因長時間相處而發展成戀人關係，但隨著時間推移，劉女認為許男控制欲過強，經常為此爭吵，最終決定在2024年5月16日提出分手。

許男不甘分手，認為劉女出軌，於是在2024年5月17日晚間，持劉女住處鑰匙闖她家，試圖挽回感情，兩人爭論到隔天上午9點，許男見劉女堅持分手，情緒失控下徒手將劉女掐死。

許男見劉女死亡，還用拳頭毆打劉女臉部洩憤，又侵犯她遺體，而後拿起劉女手機，以劉女名義和其他軍中同袍聊天，接著許男認為第一次辱屍自己太快，沒有達到「他所想要對於性行為品質的要求」，竟又2度辱屍還內射。

此時，劉女的姊姊、弟弟因跟劉女約好，要一同去探望祖父，但遲遲沒看到劉女現身，劉姊傳訊問劉女「為何還不出來？」許男見到訊息，竟以劉女的手機回傳給劉姊說「她死了」，已在門外的劉女連忙狂敲妹妹的門，但無人回應，直到一旁的劉弟拿尺要撬開房門，許男才開門露出門縫說「報警吧，她已經死了，她沒有救了」。

劉姊一聽驚嚇衝進房門，目睹妹妹僅著內衣、全身赤裸躺在床上，臉上還蓋著枕頭，嘴唇已呈現紫色，心裡知道許男已殺了妹妹，仍急忙打119叫救護車，當下許男還全身趴在劉女身上，阻止姊姊進行急救，而後自顧拿刀企圖輕生，全程許男並沒有想讓劉女有被救活的機會。

案發後劉女家屬悲憤不已，拒絕調解，要求判處許男死刑，全案由職業法官與6位國民法官組成的合議庭審理此案，法院認為，許俊傑因無法接受分手而情緒失控，惡性重大，並且給被害人家屬帶來永不可磨滅的心靈創傷，判處劉男無期徒刑，褫奪公權終身。另法官認為許男短時間、同地點毆打屍體，及第二次辱屍為延續第一次辱屍的犯意，通通當作一罪，因損壞、污辱屍體罪判處4年徒刑，行使偽造準私文書罪判處1年徒刑，應合併執行無期徒刑。全案還可上訴。