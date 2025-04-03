Uber Eats「4月限定優惠碼」出爐！CoCo、肯德基全買1送1

▲Uber Eats4月限定優惠碼出爐。（圖／Uber Eats提供）

記者蕭筠／台北報導

連假不想出門就叫外送！外送平台「Uber Eats」4月限定優惠碼出爐，這個月網羅多家美食餐廳買1送1，包括老先覺、八方雲集都有，而肯德基咔啦雞腿堡、CoCo21歲輕檸烏龍也皆可享買1送1優惠，外送好康一次看。

▲CoCo21歲輕檸烏龍買1送1。（圖／CoCo提供）

●全用戶優惠

1. 即日起至4月8日凡輸入優惠碼「要加一」可享指定商家精選品項買1送1、買A 送B優惠，精選商家包括麵匡匡拉麵食堂、黑沃咖啡、騰之雞排、1985窯烤披薩、星馬快餐。優惠數量有限，送完為止。

2. 即日起至4月8日凡輸入優惠碼「要加菜」可享指定商家精選品項買1送1、買A 送B優惠，精選商家包括老先覺功夫窯燒鍋、CAFE IN、八方雲集、北海道炙燒拉麵、創義麵。優惠數量有限，送完為止。

3. 即日起至4月8日凡輸入優惠碼「就吃肯德基」可享「肯德基咔啦雞腿堡買1送1」優惠，訂單編號對中「52581」5碼（不分排序）加碼送 iPad Air128G。Uber One會員則可獨享「咔啦雞腿堡蛋撻絕配餐6折」優惠，輸入優惠序號滿350元再折50元。優惠數量有限、送完為止。

4. 即日起至4月8日免優惠碼可享「必勝客夏威夷個人比薩買1送1」優惠；Uber One會員加碼獨享「章魚燒個人比薩」及「海鮮個人比薩」買1送1。優惠數量有限、送完為止。

5. 即日起至4月8日免優惠碼可享「CoCo21歲輕檸烏龍買1送1」優惠，大杯粉角奶茶、葡萄柚果粒茶則享每杯50元優惠。優惠數量有限、送完為止。

6. 即日起至4月8日免優惠碼可享「達美樂熔岩可可馬芬79折起」、「起司火山披薩、經典／極致／招牌小披薩系列買1送1」共2大優惠。優惠數量有限，送完為止。

7. 即日起至4月8日免優惠碼可享「麥當勞大薯/可樂系列飲品買1送1」優惠。

●Uber One方案會員獨享優惠

1. 即日起至4月8日免優惠碼「三月享外帶」可享指定商家精選品項享買1送1、單品折扣等優惠，精選店家有薄多義、樂法、呈信鵝肉、漢堡王、順億鮪魚專賣店。優惠數量有限，送完為止。

2. 即日起至4月14日凡輸入優惠碼「會員點起來」可享「美食外送下單滿799元現折100元」優惠，每人限用2次，限定台灣營運範圍內。數量有限，兌完為止。

3. 即日起至4月14日凡輸入優惠碼「會員開吃啦」可享「美食外送下單滿450元現折50元」優惠，每人限用2次，限定台灣營運範圍內。數量有限，兌完為止。

4. 即日起至4月14日凡輸入優惠碼「四月享外帶」可享「外帶自取下單滿179元打7折」優惠，最高現折60元，每人限用5次，限定台灣營運範圍內，且需綁定信用卡付款。數量有限，兌完為止。