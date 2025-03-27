70小時慢工細活！網友狂推「瑞穗鮮乳土司」根本神級鮮乳土司

▲近期網路熱議「瑞穗鮮乳土司」口感柔軟、奶香超濃，連土司邊邊都好吃，引發一連串吃法及相關討論。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

早上起床後匆匆忙忙，你都吃什麼當早餐？近期網路上掀起一股土司熱潮，許多網友在社群平台討論早餐喜愛吃土司，其中「瑞穗鮮乳土司」口感柔軟、奶香超濃，連土司邊邊都好吃而意外爆紅，還有人說「我也覺得吃起來好像不一樣 奶香味蠻多的而且吃起來軟軟的～」、「加班都買一袋邊工作邊啃 可以算是神級鮮乳土司」，在網路上引發一連串的吃法及相關討論。

瑞穗鮮乳土司用心製作大公開！70小時製程真材實料看得見

▲瑞穗鮮乳土司堅持慢工出細活，以職人精神製作，才能讓土司格外柔軟好吃，連邊邊都特別香。

一條好吃的土司，不光只有麵粉加水，而是經過層層細緻工法、長時間發酵與烘焙技術淬煉出的美味。瑞穗鮮乳土司選用美國與加拿大進口的小麥，由專家精選特製土司專用麵粉，並歷經長達70小時的慢工細活，才製作出富有彈性、柔軟香濃的鮮乳土司。

▲瑞穗鮮乳土司歷經長達70小時的慢工細活，才製作出富有彈性、柔軟香濃的鮮乳土司。

慢工出細活的關鍵70小時中，瑞穗鮮乳土司從自製麵種開始，以長達60小時的低溫發酵熟成，在0～7度C環境中，讓酵母與乳酸菌共生，達到絕佳活化狀態，接著透過長時間發酵的麵糰，不僅保水性良好、筋性延展性更加，還能讓小麥香氣自然釋放。

製作過程中，由30年以上經驗的烘焙師傅親自把關，從攪拌、發酵到烘焙，確保每條土司口感細膩、香氣濃郁。最後，再經日本紅外線石板烤爐高穿透力烘焙，使外皮酥脆、內裡鬆軟，才能讓瑞穗鮮乳土司連邊邊都特別香、特別好吃，顛覆一般人對土司邊偏硬難咬的刻板印象！

單吃、抹醬、配料吃法各有支持者 網友讚：神級鮮奶土司

▲網友分享各自熱愛的吃法，無論單吃、抹醬、配料吃法各有支持者。

一名網友分享，因為突然很想吃土司，去超商買了一袋，忍不住吃了一片，覺得超軟而且每一口奶香味都很濃，好奇發問：「小朋友說感覺口感跟以前不一樣？是我太久沒吃忘記還是真的有變了？」，引發許多人熱烈回應：「瑞穗鮮乳土司單吃真的蠻不錯的」「每次買東西回來想當隔天早餐，結果晚上就吃掉一半了 哈哈」、「我馬上買來吃，家人也說口感蠻軟的！」 、「有！我也覺得有變！！感覺不一樣！」

陸續也有網友討論不同的土司吃法，認為土司很百搭，無論是各種抹醬，或配水果、煎個蛋當早餐好吃又方便，夾番茄生菜超爽口，也有人覺得濃濃奶香的瑞穗鮮乳土司沙拉醬加蛋拌一拌當抹醬也很好吃，還吸引到花生培根愛好者、草莓肉鬆支持者紛紛表態，也有不少人堅持直接單吃：「 可以用氣炸鍋烤一下 表面微微的脆就好」、「土司的精華就在土司邊啊！土司邊是超好吃的地方吧」。

瑞穗鮮乳土司耗時70小時精心製作，以專業配粉技術與30年師傅手工製作，每一個步驟都嚴格控制時間、溫度、濕度，洋溢濃濃的職人精神，讓每一片土司吃進嘴裡都變成一種享受。對品質的堅持不僅展現在口感與風味，更有「A.A.Clean Label國際無添加驗證」。瑞穗鮮乳土司不管是要當早餐、下午茶，還是做成創意料理都沒問題，一口咬下到最後一口都能吃得開心，連邊邊都捨不得浪費，難怪被網友狂推「神級鮮乳土司」。據統計，瑞穗鮮乳土司年銷逾億元，擁有一群相當忠實的愛好者，穩坐超商家庭號土司熱銷TOP1。單吃、混吃、邊邊都能享受柔軟香濃的優質美味的瑞穗鮮乳土司，限時優惠!在7-ELEVEN就能買好買滿，於4/2-4/29「瑞穗鮮乳土司每週歡慶五六日9折」，身為鮮乳土司控的你趕快動起來，一起享吃享優惠吧！

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