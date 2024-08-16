12點開跑！樂桃航空「飛日本1890元起」　限時4天

▲樂桃航空限時4天促銷，優惠票價最低1890元起。（圖／樂桃航空提供）

記者蔡亞樺／台北報導

搶攻旅遊商機，樂桃航空今（16日）午12時起限時促銷，包括台北－大阪、東京、名古屋、沖繩以及高雄－大阪，單程未稅價最低1890元起。國泰航空表示，8月30日前訂購由台北或高雄出發至東南亞、歐洲等26個航點來回機票，經濟艙85折起。

樂桃航空限時4天促銷活動，從今日中午12時開跑，至8月19日晚間11時59分，根據官網資料顯示，優惠價包括台北－大阪2480元起、台北－東京（羽田）2680元起、台北－東京（成田）2480元起、台北－名古屋2590元起、台北－沖繩1900元起。

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▲台灣航空福利社整理各航線優惠票價。（圖／翻攝台灣航空福利社臉書）

另外，促銷最低價為1890元起，僅適用於MM923航班沖繩→台北，上述皆為單程未稅價，搭乘期間為2024年8月26日至10月26日。臉書粉專「台灣航空福利社」發文提醒，Simple Peach票種只有手提行李7公斤，托運行李需另外加購。

國泰航空推出多重官網優惠，8月30日前凡於官網訂購由台北或高雄出發至東南亞、中國大陸、歐洲、紐澳等26個熱門航點來回機票，經濟艙85折起、商務艙93折起，預訂時輸入優惠編號CXDEAL1200，再享每張機票最高1200元折扣，日本也有經濟艙最優85折的限時優惠。

▲國泰航空推日本限時優惠，8月30日前經濟艙機票85折起。（圖／國泰航空提供）

國泰航空表示，出發期間於2024年12月31日前，即可享折扣優惠，官網預訂至日本東京、大阪、名古屋來回機票1萬2020元起，旅客可在線上提早預辦登機手續，方便轉機的時間抵達香港，在等候接駁航班時，符合資格的旅客可前往貴賓室享受餐點，詳細資訊可至官網查詢。