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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

川普課台32%重稅　侯友宜轟「大罷免非解藥」促政府提解方

▲▼新北市政府第九處青創基地-「新北青創土城電商基地」28日正式啟用，為青年創業者打造電商創業新樞紐。市長侯友宜、青年局長邱兆梅親自體驗電商包貨作業驗收基地設施功能(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／新北報導

美國總統川普於美東時間2日宣布「對等關稅」政策，其中對台灣課徵32％關稅；不少藍營人士認為，民進黨政府對此沒有任何對策，心中仍只有「大罷免」。新北市長侯友宜今（4日）指出，大罷免，絕非解決台灣困境的解藥，轟大罷免只是執政黨利益的補藥；面對美國對台課32％關稅，呼籲政府端出具體方案。

侯友宜表示，面對外在的國際情勢變化，台灣必須先直視內部的挑戰。任何台灣人都會了解，國家發展絕對優先於政黨利益。

侯友宜喊話，大罷免，絕非解決台灣困境的解藥；大罷免，只是執政黨利益的補藥。切勿讓內部對立敗掉國家前景，執政團隊應該屬於全民，而非只為執政黨和它的支持者。

侯友宜指出，美國針對部分台灣出口產品課徵高額關稅，最高達32%。無論是預判過於樂觀，或是準備不夠充足，已經是無法改變的過去式。如何因應的現在式、如何突破的未來式，不應該只有幾篇社群平台發文。

侯友宜提到，新北市主動出擊，經發局率領20家企業，參加「德國漢諾威工業展」，也將前進荷蘭、波蘭和土耳其，搶攻新興市場，布局全球網狀產業鏈。新北提供參展補助資源，更積極辦理國際商洽媒合，創造實質訂單機會，協助廠商拓銷國際，加速轉型升級。

對於下午行政院長卓榮泰將召開記者會，向國人說明政府的因應措施。侯友宜說，希望中央儘速啟動交涉、降低衝擊，在稍晚的記者會能端出具體方案。新北市會做企業的後盾，設法走出困境、走出新局。

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