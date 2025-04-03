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回憶又少1間！開業34年「肯德基台北中山餐廳」低調熄燈

▲▼肯德基台北中山餐廳3/31歇業 。（圖／翻攝Google街景）

▲肯德基台北中山餐廳悄悄於3月31日歇業 。（圖／翻攝Google街景）

記者蕭筠／台北報導

位於台北捷運南京復興站、營業34年的「肯德基台北中山餐廳」於3月31日低調歇業，Google上目前已顯示「永久歇業」4個紅字。對此，業者證實是為因應整體營運與商圈規劃考量才決定關店。

肯德基台北中山餐廳傳出因租約到期關係已悄悄熄燈，業者做出最新回應表示，因應整體營運與商圈規劃考量，肯德基台北中山餐廳於3月31日結束營業 ，並感謝消費者長久以來的支持，「我們將繼續拓展實體店面，穩定增加餐廳數量，未來可前往肯德基南京東三餐廳或八德餐廳享用餐點。」

肯德基台北中山餐廳自1991年創立至今已有34年歷史，因地點就在捷運站旁十分方便，是許多上班族、學生族用餐選擇之一，Google上也超過1500則評論。

事實上，肯德基去年陸續收掉經營21年的「台北台大餐廳」、2021年開設的首間數位旗艦店「桃園高鐵餐廳」，僅表示是因應整體營運考量，將繼續拓展實體店面且積極推動數位創新，目前在台北、新北、新竹、台中、嘉義、台南與高雄等地區設有24家速食業首創的「數位未來店」，未來也將持續拓展，持續帶來更好的用餐體驗。

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