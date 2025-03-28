摩斯漢堡「兒童節優惠」來了！紅茶、繪本免費送

▲摩斯漢堡推兒童節優惠、餐點。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

歡慶兒童節，速食品牌「摩斯漢堡」祭出「中杯紅茶免費喝」限定優惠，每店限量100杯，4月1日起開跑；加碼兒童節當天消費任一套餐，還可獲得繪本1本，每店送完為止。業者還推出「同樂會獨享餐」限定組合，限時15天販售。

摩斯漢堡兒童節限定餐點、優惠來了，全門市4月1日起至4月15日祭出「同樂會獨享餐」，內含摩斯鱈魚堡、方塊薯餅及大杯冰紅茶，優惠價109元；期間還可免費向門市索取「MOS小學堂測驗卷」，只要作答完成出示給門市人員，即可免費換「中杯冰紅茶」1杯，測驗卷每店限量100份，發完為止。

▲兒童節當天凡消費套餐就送繪本1本。

4月4日兒童節當天還有兒童節禮物可領，只要於門市出示當日消費任一套餐發票，即可向門市人員索取MOS Friends系列繪本《雞塊兄弟與神秘森林》，每店限量30份，數量有限、送完為止。

▲bb.q CHICKEN推出連假限定餐點、兒童節優惠。

同樣搶攻兒童節商機，韓國連鎖炸雞品牌「bb.q CHICKEN」祭出限定「嘿皮歡樂餐」，內含可任選2種口味的「半雞拼盤」1份，還有蜂蜜蒜味、起司、韓式甘醬3種超人氣口味的「去骨炸雞拼盤」、炸薯條及汽水組合，優惠價899元，點該套餐選擇不重複口味最多可吃到5種口味炸雞，CP值超高，4月1日起至4月30日於全門市開賣。

▲12歲以下兒童出示證件可以免費吃童樂餐1份。

4月1日起至4月6日加碼推兒童節優惠，凡至門市內用、外帶購買「嘿皮歡樂餐」，且家中有12歲以下兒童出示證件，經確認後即可再獲得「童樂餐」1份，內含小朋友最愛的起司去骨炸雞3塊+薯條半份。