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摩斯漢堡開賣「2大新品」！限時15天推99元套餐、+5元升級咖啡

▲▼摩斯漢堡2大新品開賣。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡推出全新摘鮮綠元氣牛肉堡。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接世界地球日，速食品牌「摩斯漢堡」祭出最新摘鮮綠系列「摘鮮綠元氣牛肉堡」，新鮮奶油萵苣夾進現煎漢堡排、元氣蛋，打造清爽口感，還有濃郁「雙醬和風薯條」，即日起於全門市上市，並祭出限時15天3大組合優惠。

摩斯漢堡推出全新「摘鮮綠元氣牛肉堡」，選用澳洲和牛及紐西蘭草飼牛，以黃金比例製成漢堡排內餡，採高溫煎製鎖住肉汁，搭配新鮮元氣蛋，再夾入新鮮奶油萵苣當中，最後淋上以8種蔬果特調成的蔬菜醬，豐富鮮蔬平衡了牛脂香氣，口感清爽好吃，售價120元。

▲▼摩斯漢堡2大新品開賣。（圖／業者提供）

▲加碼吃雙醬和風薯條。

還有「雙醬和風薯條」，嚴選由山葵泥、紅蘿蔔泥、醬油調合而成的微辣山葵田園醬結合香濃美乃滋，淋在酥脆金黃薯條上，打造濃郁又經典的日式滋味，售價70元，以上2款新品即日起於全門市開賣。

為響應世界地球日，4月16日起至4月30日加碼祭出3大組合優惠，包括「超級大麥杏鮑菇珍珠堡+大杯冰紅茶特價99元」、「摘鮮綠摩斯炸蝦堡+大杯冰紅茶特價109元」及「買早餐套餐+5元飲品升級中杯摩斯咖啡」，提醒部分門市未參與此優惠活動。

▲▼漢堡王「水牛城經典系列」回歸。（圖／業者提供）

▲▼漢堡王期間限定「水牛城經典漢堡」即日起至4月8日推出高CP值限定組合餐。（圖／業者提供）

▲▼漢堡王「水牛城經典系列」回歸。（圖／業者提供）

另外，漢堡王期間限定「水牛城經典漢堡」即日起至4月8日也推出高CP值限定組合餐，包括「春遊水牛城雙人餐」內含水牛城雙層脆雞堡+雙層小華堡+黃金QQ球3入+小杯飲料2杯特價299元、「春遊水牛城多人餐」內含水牛城雙層脆雞堡+小華堡+花生培根牛肉堡+黃金QQ球3入+小薯+小洋蔥圈+小飲3杯特價299元，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店未販售。

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