觀察／大罷免宣講寶刀未老！　卓榮泰金句連發掌握媒體焦點

▲行政院長卓榮泰參與民進黨的下鄉宣講活動。（圖／翻攝自Facebook）



記者陳家祥／台北報導

大罷免潮進入中後期階段，民進黨也由幕後走到幕前，3月期主責操盤一系列的「人民是頭家」政策宣講，與行政團隊一搭一唱，黨出人、政務官講故事，回到民進黨最熟悉的街頭，把藍白濫刪、亂凍預算的惡形惡狀重新再演繹一次。這當中，行政院長卓榮泰宛如解開枷鎖，幾場宣講中時而幽默論述、偶而穿插嚴肅指正，與在立法院備詢時的形象截然不同，手持一把光劍更是牢牢抓住台下支持者的目光。

群眾運動在台灣的政治發展史上是不可或缺的一環，過程中如何帶起支持者的情緒，是一場運動成功與否的關鍵。事實上，這次宣講的場合，就是民進黨造出來的主場，套用到民代出身的卓榮泰，恰好給了一個表現的舞台，各種煽動性的語言、以挑戰的方式反問支持者，一句一句的堆疊挑起支持者情緒，時機點掌握得恰到好處。

盤點卓榮泰這波宣講的名言，如嗆翁曉玲索資要經過他、葉元之原來什麼都不知，或是以國民黨團總召傅崐萁「我代表中央政府」、民眾黨團總召黃國昌「太離譜了！真的是太離譜了！」名言反酸，都讓台下支持者看得不亦樂乎。

黨內立委觀察，在立法院備詢時卓榮泰畢竟還是行政院長身份，即便面對幾次在野黨立委無釐頭的挑釁，雖會適時反酸，但比較是用軟釘子的方式。畢竟面對的是朝小野大的立法院，且立法院仍是民意機關，執政黨弱勢的時候更須保持身段，不要營造太過激烈的對抗。

但來到下鄉宣講，就是另外一種場合。該立委指出，「很多人忘記卓榮泰是民代出身，更是謝長廷的大弟子」，卓能在當年大選區制度下的台北市脫穎而出，絕對有他厲害的地方，也很懂得庶民語言，「不是他變了，是這才是過去被稱為大師兄的卓榮泰」。

過去卓榮泰雖然幾度淡出政壇第一線，但這次坐上行政院長大位後，面對民進黨執政8年後又見的朝小野大環境，捍衛政策不遺餘力，這次下鄉時的表現也確實寶刀未老。

要知道，與台下互動時機點的拿捏在宣講時至關重要，卓榮泰在論述之餘也不忘拋出問題或做比喻和支持者互動，能把聽眾也納入宣講的一環，確實是經驗的累積。倘若只是把數字念出來、把事件陳述完，不可能講到讓台下有感；卓在過程中也會結合在地議題，甚至點名在地民代，讓話題盡可能雨露均霑。

參與多場此波宣講活動的黨政人士觀察，卓榮泰在現場看來非常輕鬆，上台前甚至還會與支持者、民代合照等，絲毫不見緊張情緒。上台後，更是幾乎全程不看稿，一把光劍就能對著簡報侃侃而談，「若不是融會貫通、發自內心，不會講得這麼流暢、游刃有餘」。