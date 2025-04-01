這價格太扯！日本No.1葡萄糖胺500元開搶「找回步伐靈活強健」比免稅還便宜

▲不用特別跑一趟日本，原價1,800元的「三得利固力伸」現在限時優惠現省1,300元，等於只要500元就能入手。（圖／品牌提供，下同）

生活中心／綜合報導

台灣近幾年正式邁入高齡社會，這讓「行動靈活力」不再只是銀髮族的需求，無論是需要長時間站立的上班族、熱愛戶外活動的族群，或是希望提前維持行動力的年輕人，選對合適的保健食品絕對是未來保養的關鍵。瞄準現代人的營養需求，日本No.1的葡萄糖胺史上最殺首購優惠來了！不用特別跑一趟日本，原價1,800元的「三得利固力伸」現在限時優惠現省1,300元，等於只要500元就能入手，讓大家用超值價格入手日本熱銷的行動保養聖品，提早維持每日行動力，讓未來走得更遠、動得更自在！





▲日本No.1行動保健品，三得利固力伸多重複方成分添加維生素D，幫助維持肌肉生理機能，讓步伐靈活強健！

你的身邊也有這樣的長輩朋友嗎？58歲的李女士熱愛旅遊，每年都會安排多次國內外旅行，探索不同的文化風情。不過，自從近年來她開始發現，每次長時間步行或爬坡，步伐明顯變得沉重不靈活，甚至偶爾還會感到些許不適，這個轉變讓她不得不減少一些旅遊計畫。「以前覺得行動力是理所當然的，現在才發現，真的應該從年輕就要開始注重保養。」李女士感嘆現在才開始真的晚了，但為了維持行動靈活度、讓未來的旅遊計畫不受影響，她最近積極尋找合適的行動保健品，在朋友的推薦下，偶然開始嘗試日本熱銷的行動保健品「三得利固力伸」，一瓶就含有「靈活+強健」的多重複方成分，補充隨著年齡流失的行動力關鍵。

▲台日熱銷2000萬瓶的三得利固力伸，廣受使用者信賴。

在日本幾乎無人不知的「三得利固力伸」，蟬聯日本15年行動保健品銷售No.1，由擁有百年歷史的三得利集團研發，以累積超過20年的科研技術，研發出多重複方成分，全面支援行動靈活度。與市面上單一成分的葡萄糖胺產品不同，「三得利固力伸」採用葡萄糖胺與鯊魚軟骨素複方，更特別添加維生素D，幫助維持肌肉正常生理機能，支援行動耐力，讓步伐靈活且強健。

近來，不少專家都建議，選購保健品應該優先考慮「複方」取代單一成分，以全面補充日常較難攝取的營養素，特別是維生素D。現代人長時間待在室內，日曬不足，導致維生素D攝取偏低，因此選擇固力伸多重配方，可以補充維生素D，幫助肌肉維持正常機能，讓步伐強健有力。





▲與其等到行動力下降才補充，不如提早保養！透過「三得利固力伸」補充葡萄糖胺、鯊魚軟骨素與維生素D，幫助肌肉機能，讓行動更加順暢，無論是日常步行、旅行或運動，都能輕鬆自在，為未來的每一步做好準備！

對於喜愛旅行的李女士來說，過去因為長時間步行與負重，對身體而言都是一大挑戰。但是，「在食用『三得利固力伸』一段時間後，感覺步伐有力，旅行時也能輕鬆應對長時間走動。」也有不少體驗者表示，原本走一下就要坐下休息，吃了之後每天輕鬆走一萬步；吃了五年的忠實粉絲也開心道，現在走路都比朋友快，最近還挑戰起了路跑。愛用者募集活動調查也顯示，三得利固力伸一直以來都以獨特的葡萄糖胺複方廣受各族群喜愛，高達98%使用者給出滿意評價，95%消費者有感持續食用。

▲三得利固力伸的使用者滿意度高達98%，其中更有95%的使用者願意持續使用。

適逢母親節，三得利固力伸即日起也推出「限時首購優惠」！首購第一單可享下殺至500元、現省1300元的超激福利 ，正是邀請身邊還在猶豫的長輩朋友，踏出保養第一步的大好機會。無論是為自己提早保養，或是幫家人補充關鍵營養，現在也是入手的最佳時機。不少死忠消費者表示，「三得利的優惠並不常見，這次下殺27折真的超划算」、「吃過這麼多行動力保健食品，還是固力伸最有感，吃1~2個月就有明顯變化」、「上次趁優惠買給家中長輩試試看，結果一試成主顧，現在要幫忙囤貨了」

由日本研發的多重複方，1瓶就含有「靈活×強健力」，幫助有行動需求的族群找回年輕行動力的「三得利固力伸 」，鼓勵所有銀髮族長輩、熱愛戶外活動的族群或是久站久坐的上班族加入保養行列，讓每一步都靈活自在，還要走得久，走得遠。

※效期至2025/8/31，依實際出貨效期為主

體驗價500元（27折）：https://lihi2.com/N35L7

或撥打電話：0800-030-502

備註：

1.蟬聯15年日本No.1葡萄糖胺複方* 2007-2019年壳上金額(確定)出典:H•BFoods marketing 便覽2009-2021 No.2機能志向食品編(葡萄糖胺成分種類內市佔率)(株)富士經濟。

2.熱銷2000萬瓶* 自2001年上市以來，截至2015年5月的日本累積銷量（以180粒/瓶換算）。

3.1~2個月有感、 獲得98%使用者滿意度* 資料來源 : 2017年4月12日至5月12日suntory wellness愛用者募集活動實際用以分析之樣本數為809份。

4.95%愛用者想持續食用*資料來源:2017年4月30日至5月31日suntory wellness 愛用者募集活動實際用以分析之樣本數為1472份，僅代表愛用者個人感想