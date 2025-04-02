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10元喝特大拿鐵、咖啡「買6送6」！超商連假優惠一次看

▲▼超商中秋優惠。全家多項夯品買1送1、Let’s Café單品特價。7-11霜淇淋、思樂冰、酷聖石冰淇淋「第2杯半價」。（圖／業者提供）

▲全家咖啡「買6送6」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

兒童清明連假即將來臨，超商紛紛推出優惠。全家即日起至4月6日，特大拿鐵「第二杯10元」，6日還有單品咖啡「買6送6」。另外，7-11大杯美式32杯888元，等於一杯只要27元。

★全家

●全家即日起至4月6日「會員限定優惠」：

五月花衛生紙原價每包259元，兩件特價169元。Let’s Café特大拿鐵、緞金龍金高拿鐵「第二杯10元」。味味A排骨雞乾麵「買2送2」、CHARM野性魅力凍乾任選「買1送1」、雪碧買1送1等。

▼全家即日起至4月6日「會員限定優惠」。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●4月6日限定單品咖啡「買6送6」：

全家每月6日在APP隨買跨店取推出「Let's Café 好咖日」，單品美式、單品拿鐵「買6送6」。同時此波也有買大杯單品6杯，送6杯「哈根達斯迷你杯」。另有極鬆餅買6送3、Let’s Café 罐裝咖啡「買6送6」。

▼全家4月6日限定買6送6。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

7-ELEVEN 即日起至4月6日，連續5天推出春遊開心價活動，活動期間會員到超過7千家門市，購買CITY系列、飲料、零食、冰品、冷凍食品、甜點、健美機能等指定11大類別商品，結帳金額滿250元立折20元，再加贈5點OPENPOINT；滿1000元立折100元，再加贈20點OPENPOINT，回饋率最高達12%。

●4月2日至4月9日在OPENPOINT行動隨時取，也推出「CITY CAFE 春遊開心價」多組咖啡優惠：

大杯美式，32杯888元（省552元）。
大杯拿鐵，22杯888元（省322元）。
指定冰飲，任選18杯888元（省最多462元）。
珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶，22杯888元（省432元）。
西西里風檸檬氣泡咖啡／檸檬咖啡，任選16杯888元（省最多392元）。
中杯精品美式／中杯精品拿鐵，14杯888元（省最多512元）。

▼OPENPOINT行動隨時取春遊優惠。（圖／業者提供）

4月7日也有「每月7日」茶飲優惠：

青梅冰茶，原價240元，特價160元（省80元）。
一顆檸檬青茶／檸檬紅茶，原價240元，特價160元（省80元）。
冰淇淋紅茶，原價260元，特價170元（省90元）。
香鑽水果茶，原價280元，特價200元（省80元）。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富即日起至4月6日「限時殺」優惠，多項民生商品、飲品第二件10元、買1送1、兩件更省。包括威豹能量飲、可口可樂，都有「買1送1」。農心安城湯麵、隨緣紅燒嫩菇湯麵，第二件只要10元。靠得住抑菌好眠棉，原價118元，特價只要39元。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★OKmart

OKmart 在連假期間，全台門市同步啟動「OK派對嘉年華」，糖餅與飲料任選2件即可參加抽抽樂，有機會抽中「最低1 折」優惠，多款指定補給商品也有限時優惠，包括蘋果西打兩件59元、舒跑運動飲料第二件5折、愛之味健康油切分解茶兩件49元。

大量飲水族群首選「OKchoice WATER 天然水 2200ml」第二件只要10元，清潔補給則推薦「極柔感三層抽取式衛生紙」每串特價99元，12串箱購價1,188元，實用高效。

▲OK mart 咖啡優惠。（圖／業者提供）

「OKCAFE 特大杯咖啡優惠」4月2日至4月6日展開，全台門市推出特大杯莊園美式、拿鐵「同品項買2送1」。同步於OKMALL 線上商城，推出「買6送3、買20送12」。

4月7日適逢世界健康日暨開工日，OKCAFE 推出「大杯莊園美式/拿鐵買2送2」（含極淬系列），雲端商城OKMALL 更加碼「買10送10」。

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