iPhone 16 Pro Max恐飆漲至7.6萬　川普關稅重擊蘋果

▲川普關稅重擊，蘋果iPhone可能是遭打擊最嚴重的產品之一。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普揮出關稅重拳，蘋果iPhone可能是遭打擊最嚴重的產品之一，若把成本轉嫁至消費者身上，iPhone售價可能上漲30%至40%。分析師預測，若要完全抵消關稅影響，iPhone漲幅將來到43%，iPhone 16 Pro Max恐從1599美元（約新台幣5.3萬元）漲至近2300美元（約新台幣7.6萬元）。

路透報導，蘋果每年賣出逾2.2億支iPhone，最大市場包括美國、中國、歐洲，大多數iPhone仍在中國生產。但川普對中國課徵34%對等關稅，使得美國對中國商品的累計關稅稅率升至54%，這也讓蘋果面臨艱難抉擇：要自行吸收額外成本或是將其轉嫁給消費者。

羅森布拉特證券（Rosenblatt Securities）分析師推算，若蘋果決定把成本轉嫁給消費者，漲價幅度可能達43%，iPhone 16在美國的價格可能會從現行799美元（約新台幣2.6萬元）增至1142美元（約新台幣3.8萬元），高規格的iPhone 16 Pro Max售價可能從現行1599美元漲至近2300美元（約新台幣7.6萬元），今年推出的iPhone 16e可能從599美元漲至856美元（約新台幣2.8萬元），其他商品價格也可能上調。

川普在第一任總統任期期間也對中國進口商品課徵關稅，迫使美企把製造業務遷回美國或墨西哥等周邊國家，當時蘋果多項產品取得豁免或關稅減免。但在最新這波關稅之中，川普並沒有給予任何豁免。

即便蘋果已把部分產品生產轉移至越南或印度，但大部分的iPhone仍在中國生產，且這些國家也沒能逃過川普祭出的對等關稅，越南被課徵46%關稅，印度被徵收26%關稅。Counterpoint Research創辦人Neil Shah則認為，蘋果需要把價格平均調高至少30%才能夠抵銷關稅影響。

羅森布拉特證券的Crockett指出，針對川普關稅的計算推估，蘋果可能遭到重創，恐損失高達400億美元，不過蘋果、中國、白宮之間有可能進行相關談判。