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全台速食店連假優惠懶人包！拿坡里買炸雞送披薩、摩斯紅茶免費喝

▲▼拿坡里。（圖／業者提供）

▲速食店連假優惠懶人包。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

4天連續假期正式展開，《ETtoday新聞雲》整理全台速食店連假限定優惠，拿坡里推買披薩送炸雞，三商炸雞則有炸雞桶買1送1；另外麥當勞APP也豪撒大薯買1送1券、摩斯冰紅茶限量免費喝等，放假小確幸一次看。

●拿坡里
拿坡里全門市即日起至4月15日祭出「買1送4」超值優惠，期間凡於門市外帶或內用小披薩1個即免費送4塊炸雞，原價550元特價只要290元，且披薩開放口味任選，炸雞則可選擇原味或辣味，也可換成烤雞。

三商i美食卡會員則可享專屬加碼優惠，至4月13日只需1點即可於三商i美食卡APP領取買1送4券，可享買小披薩送4塊炸雞特價285元好康，優惠券使用期間至4月15日前。

▲▼肯德基。（圖／業者提供）

▲肯德基祭出2大連假優惠。（圖／業者提供）

●肯德基
肯德基即日起至4月14日祭出連假限定優惠，有「拜拜聖筊桶（優惠代碼：40664）」，內含咔啦脆雞6塊+原味蛋撻2個+中杯百事可樂2杯特價388元；至4月28日前PK APP加碼推「雙色轉轉QQ球買1送1（優惠代碼：50446）」，2包只要銅板價59元。

▲▼麥當勞大薯。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞APP豪撒4張優惠券有大薯、薯餅買1送1。（圖／記者蕭筠攝）

●麥當勞
麥當勞全球版APP即日起至4月6日祭出連假優惠，豪撒4張優惠券包括「單點大薯買1送1」、「單點薯餅買1送1」、「單點經典美式咖啡（冰／熱）買1送1」、「單點草莓脆可可冰炫風特價55元」，優惠券兌換期限至4月6日。

▲▼三商炸雞推出全新「青花椒綜合桶」。（圖／業者提供）

▲三商炸雞祭出炸雞桶買1送1。（圖／業者提供）

●三商炸雞
三商炸雞即日起至4月9日祭出「炸雞桶買1送1」優惠，凡於門市內用或外帶「青花椒炸雞桶」就送「原味咔啦腿排桶」，2桶特價333元；青花椒炸雞桶內含5塊精選雞胸排、原味咔啦腿排桶則含有5塊鮮嫩雞腿腿排，換算下來，每塊炸雞不到34元。

三商i美食卡會員加碼領獨家專屬優惠，至4月6日前只要3點即可在三商i美食卡APP兌換優惠券，可享買「青花椒炸雞桶」送「原味咔啦腿排桶」，2桶特價323元，優惠券使用期限至4月9日。

▲▼摩斯漢堡推兒童節優惠。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡祭出兒童節限定餐點、優惠。（圖／業者提供）

●摩斯漢堡
摩斯漢堡即日起至4月15日祭出「同樂會獨享餐」，內含摩斯鱈魚堡、方塊薯餅及大杯冰紅茶，優惠價109元；期間還可免費向門市索取「MOS小學堂測驗卷」，只要作答完成出示給門市人員，即可免費換「中杯冰紅茶」1杯，測驗卷每店限量100份，發完為止。

4月4日兒童節當天還有兒童節禮物可領，只要於門市出示當日消費任一套餐發票，即可向門市人員索取MOS Friends系列繪本《雞塊兄弟與神秘森林》，每店限量30份，數量有限、送完為止。

▲▼德州美墨炸雞。（圖／業者提供）

▲德州美墨炸雞祭出限時優惠，加碼兒童節當天於門市消費滿額打卡還送小薯。（圖／業者提供）

●德州美墨炸雞
德州美墨炸雞即日起至4月30日祭出限時優惠，包括「週慶炸雞桶」內含6塊香酥炸雞特價399元、「健康更快樂餐」內含6塊去骨雞胸肉特價360元、「高蛋白質套餐」內含巨無霸肉肉堡1個+小配餐1份+中飲1杯特價360元；還有兒童節限定「兒童節快樂餐」，每份含有10塊酥炸雞柳條優惠價360元。

4月4日兒童節當天於門市消費滿300元且打卡留言#我在美墨歡慶兒童節，還可獲得小份紐奧良薯條1份。

▲▼bb.q CHICKEN。（圖／業者提供）

▲bb.q CHICKEN歡慶兒童節送「童樂餐」。（圖／業者提供）

●bb.q CHICKEN
bb.q CHICKEN即日起至4月30日祭出「嘿皮歡樂餐」，內含可任選2種口味的「半雞拼盤」1份，還有蜂蜜蒜味、起司、韓式甘醬3種超人氣口味的「去骨炸雞拼盤」、炸薯條及汽水組合，優惠價899元，點該套餐選擇不重複口味最多可吃到5種口味炸雞，CP值超高。

至4月6日前加碼推兒童節優惠，凡至門市內用、外帶購買「嘿皮歡樂餐」，且家中有12歲以下兒童出示證件，經確認後即可再獲得「童樂餐」1份，內含小朋友最愛的起司去骨炸雞3塊+薯條半份。

▲▼漢堡王7月優惠券 。（圖／業者提供）

▲漢堡王最新優惠券網羅68種優惠組合 。（圖／業者提供）

●漢堡王
漢堡王即日起至6月30日祭出全新「迎夏優惠券」，一共6大系列共68種優惠組合，其中4塊雞塊、小份洋蔥圈、小份薯條、3入黃金QQ球及中杯飲料等品項皆可享買1送1。

超殺銅板優惠「1+1自由配$69」則推雙起士培根牛肉堡、經典脆雞堡、BBQ培根牛肉堡、蘋果派、6塊雞塊、雞薯條8入、勁濃起士薯開放任選1品項，搭配小杯飲料、黃金QQ球、小杯玉米濃湯、小薯擇1，一共28種組合。

另外，還有10款2堡超值組99元起、5款銅板點心組最低79元起、12款單人滿足餐99元起以及8款雙人激省餐199元起，整張券累積可省3155元。機場店、兒童樂園店、科技廠店等門市則不適用以上優惠。

「10元漢堡」活動也宣布加碼延長至4月30日，期間只要購買雙層火烤牛肉堡或三層火烤牛肉堡，加10元就能多吃同品項漢堡1顆，換算下來，雙層火烤牛肉堡2顆只要119元，三層火烤牛肉堡2顆則特價149元，各門市售完為止，提醒優惠不適用於兒童樂園、機場及科技廠等店。

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