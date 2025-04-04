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快訊／路透：台積電與英特爾傳達成初步協議　擬成立合資企業

▲▼台積電。（圖／路透）

▲消息指出英特爾與台積電成立合資公司。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

路透社根據《The Information》週四報導，英特爾（Intel，NASDAQ: INTC）與台灣積體電路製造公司（TSMC，NYSE: TSM）傳出達成初步協議，計劃成立合資企業，共同經營英特爾在美國的晶圓製造廠。對此，英特爾與台積電均拒絕回應，白宮也尚未回應。

報導指出，台積電將持有新公司20%的股份。稍早消息傳出後，英特爾股價上漲近7%，而台積電在美國上市的股票則下跌約6%。

報導稱，白宮和商務部官員一直在催促台積電與英特爾達成協議，以解決最具美國指標性科技公司之一英特爾的長期危機。報導寫道，兩家公司的高層達成了一項初步協議，將成立一家合資企業，負責營運英特爾的製造工廠。知情人士稱，英特爾和其他美國晶片製造商將持有該計畫的大部分股份。

根據《The Information》報導，英特爾將提供部分現有的晶片代工廠，而台積電則討論以分享部分晶片製造方法，而不用資本投資的方式參與。

對此消息，英特爾和台積電拒絕回應路透社，白宮方面也沒有說明。

路透社上月曾報導，台積電已向輝達（NVIDIA）、超微（AMD）和博通（Broadcom）提出邀約，入股營運英特爾工廠的合資企業。

由於國發基金是台積電大股東（最大單一股東），而國發會主委劉鏡清是台積電的董事之一，上月他曾針對此傳聞表示，目前為止董事會從來沒有討論過此議題。

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