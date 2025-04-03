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大陸 大陸焦點 特派現場

陸多女在健身房賣淫！　網傻眼：難怪每次練完都虛脫

健身,健身房,女性,運動,正妹（圖／CFP）

▲大陸一間健身房竟成賣淫場所。（示意圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸張姓男子將健身房當成賣淫場所，招募多名女子從事賣淫活動，獲利超過23萬元人民幣（約105萬元新台幣）。案件於近日宣判，張男被判刑5年半，提供場地及協助管理的另外3名男子也被判刑1至2年。

根據陸媒報導，健身房是由周姓男子所提供，張姓男子2020年至2021年期間，在健身房原來的辦公區域設置了賣淫場所，招募多名女子從事賣淫活動。

張男還安排了劉姓男子來管理賣淫場所、收取嫖資、帶領賣淫女供遊客挑選；李姓男子則提供了收款QR code用於收取嫖資，並將嫖資抽成後交給張男。

▲▼健身,深蹲,舉重,運動。（圖／CFP）

張男共收取了嫖資23萬元人民幣，劉男與李男則是每個月拿到300元的報酬。

法院認為，張男的行為構成組織賣淫罪，劉男與李男明知張男組織賣淫，仍提供協助，構成協助組織賣淫罪，周男明知張男組織賣淫，仍提供場所容留多人賣淫，構成容留賣淫罪。

最終，張男被判處5年6個月有期徒刑、劉男被判處2年有期徒刑、李男被判處1年6個月有期徒刑、周男被判處1年有期徒刑。

案件在網路上引起大量關注，網友留言表示，「難怪每次健身回來都虛脫。」「健身房競爭越來越激烈。」「越練越虛，都不健康了。」「突然想去健身了！」

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