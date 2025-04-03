活動預約秒殺「0人到場」　宜蘭綠博：我們的公民教育怎麼了

▲2025宜蘭綠色博覽會。（圖／翻攝宜蘭綠色博覽會）



記者鄒鎮宇／綜合報導

宜蘭春季觀光旗艦活動「2025宜蘭綠色博覽會」於上月29日開幕，卻發生活動被線上預約，但無人到場的情況，此舉反而讓現場遊客無法體驗。對此，主辦單位疑惑「我們的公民教育怎麼了？」

宜蘭綠色博覽會在2日於臉書以「在充滿歡笑的綠博，也有不得不面對的道德失落」為題發文，針對活動遭大量預約缺席的情況發表感慨。

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綠博表示，去年由灃食文化教育基金會發起的「營養5餐計劃」，曾在綠博推出兩套食育桌遊，活動預約名額18個在上線後即被搶訂一空，但令人失望的是，當天無一人出席。今年，綠博精心籌備的「魚眼看世界」水下生命觀察課程，第一場次亦是預約額滿，卻出席者為零，僅留下授課講師與救生員在現場嘆息。

綠博指出，類似的情況不斷在各大展館發生，指揮中心經常接到場館反映，許多預約體驗的遊客未到場，這樣的行為讓他們深感憂心。綠博表示，這些無故缺席行為不僅耗損了活動資源，還讓許多原本滿懷期待的遊客失望離開。

綠博強調，他們每年規劃上千場免費體驗活動，並設計了線上預約機制，希望幫助民眾妥善規劃參觀行程。然而，這份體貼與信任卻經常被濫用。對於那些失約的人來說，這或許只是一次無關痛癢的錯過，但對於現場講師和工作人員來說，卻是一種心情上的打擊。綠博資源有限，每場體驗、每份教材都是策展方和講師的用心規劃，這些無故缺席行為讓他們對民眾的信任感逐漸流失。

綠博還觀察到，許多場館設施遭到不當使用與破壞，這反映了「不尊重他人，也不尊重自己」的生活態度。綠博希望透過這些真實案例與制度調整，推動「生活裡的公民教育」，並宣布將即刻實施新制：若民眾連續3次預約未到場，將喪失今年度的報名資格。

綠博最後呼籲民眾，若已預約體驗活動課程，請務必加入行事曆提醒備忘，並提前預留抵達展區時間，如遇急事無法前往，請記得上網取消預約，把名額釋出給需要的人。