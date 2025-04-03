　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

活動預約秒殺「0人到場」　宜蘭綠博：我們的公民教育怎麼了

▲▼活動預約秒殺「0人到場」　宜蘭綠博：我們的公民教育怎麼了。（圖／翻攝宜蘭綠色博覽會）

▲2025宜蘭綠色博覽會。（圖／翻攝宜蘭綠色博覽會）

記者鄒鎮宇／綜合報導

宜蘭春季觀光旗艦活動「2025宜蘭綠色博覽會」於上月29日開幕，卻發生活動被線上預約，但無人到場的情況，此舉反而讓現場遊客無法體驗。對此，主辦單位疑惑「我們的公民教育怎麼了？」

宜蘭綠色博覽會在2日於臉書以「在充滿歡笑的綠博，也有不得不面對的道德失落」為題發文，針對活動遭大量預約缺席的情況發表感慨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

綠博表示，去年由灃食文化教育基金會發起的「營養5餐計劃」，曾在綠博推出兩套食育桌遊，活動預約名額18個在上線後即被搶訂一空，但令人失望的是，當天無一人出席。今年，綠博精心籌備的「魚眼看世界」水下生命觀察課程，第一場次亦是預約額滿，卻出席者為零，僅留下授課講師與救生員在現場嘆息。

綠博指出，類似的情況不斷在各大展館發生，指揮中心經常接到場館反映，許多預約體驗的遊客未到場，這樣的行為讓他們深感憂心。綠博表示，這些無故缺席行為不僅耗損了活動資源，還讓許多原本滿懷期待的遊客失望離開。

綠博強調，他們每年規劃上千場免費體驗活動，並設計了線上預約機制，希望幫助民眾妥善規劃參觀行程。然而，這份體貼與信任卻經常被濫用。對於那些失約的人來說，這或許只是一次無關痛癢的錯過，但對於現場講師和工作人員來說，卻是一種心情上的打擊。綠博資源有限，每場體驗、每份教材都是策展方和講師的用心規劃，這些無故缺席行為讓他們對民眾的信任感逐漸流失。

綠博還觀察到，許多場館設施遭到不當使用與破壞，這反映了「不尊重他人，也不尊重自己」的生活態度。綠博希望透過這些真實案例與制度調整，推動「生活裡的公民教育」，並宣布將即刻實施新制：若民眾連續3次預約未到場，將喪失今年度的報名資格。

綠博最後呼籲民眾，若已預約體驗活動課程，請務必加入行事曆提醒備忘，並提前預留抵達展區時間，如遇急事無法前往，請記得上網取消預約，把名額釋出給需要的人。

【在充滿歡笑的綠博 ...

宜蘭綠色博覽會發佈於 2025年4月2日 星期三
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
595 2 2649 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小S動怒駁斥「大S珠寶被拍賣」！　悲吐近況：對我如同天崩地裂
3歲女童「張開雙手阻擋」遭背刺　母曝真相：想保護飲料店阿姨
活動預約秒殺「0人到場」　宜蘭綠博：我們的公民教育怎麼了
Andy清明連假PO照　湧入大批網友
快訊／Switch 2 首次實機亮相！　搶先開箱
豪華遊輪「瑪麗皇后2號」病毒大爆發　241人感染諾羅

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

活動預約秒殺「0人到場」　宜蘭綠博：我們的公民教育怎麼了

太魯閣號事故「花8千萬裝燈」一年亮5天　Cheap傻眼：智障到不可思議

很多人都錯了！「4大偽健康習慣」反增罹癌風險　醫師示警

清明節不只掃墓　準備888元紅包「十二生肖」開運法曝

明天國道南下湧1.4倍車潮　「9大地雷路段」曝

急救到「80歲伯肋骨斷了」　同居阿姨嗆：不繼續壓就告！真相超悲

12星座「孩子氣」一面曝光　處女座最愛跟伴侶撒嬌

有問過兒子！她拿走平板「媳婦卻抓狂」：很難相處　網一面倒不挺

12生肖「4月運勢」出爐！屬蛇財運桃花旺　這2類人當心破財

把握明天好天氣！周六起水氣增「下周雨勢一波波」

【一天的疲勞都消除了】女兒熱烈歡迎爸爸回家撒嬌+討抱抱 看了心都融化惹～

北市女騎士不慎自摔　遭多元計程車輾過

Lulu邀阿達來家中：離開我過這麼好　驚見交往時禮物...她笑「準備轉賣」！

柯文哲開完刀了！　陳佩琪站恢復室外等待

#重機 撞凹2200萬 #法拉利 ！男騎士眼神死透呆坐路邊 #高雄

【結束遠距離】英國豔遇以為是真的再見了結果...她抽中打工度假簽證

高雄2警被砍濺血！　毒蟲一開門就握長刀攻擊

「不能笑的生日派對」　來賓是車銀優忍不住微笑

李珠珢人氣爆棚！球迷漏夜排隊搶周邊　被南珉貞叫「寶寶」超疑惑：我不像啊

大貨車疑視線死角釀禍！起步撞待轉騎士畫面曝 #桃園

活動預約秒殺「0人到場」　宜蘭綠博：我們的公民教育怎麼了

太魯閣號事故「花8千萬裝燈」一年亮5天　Cheap傻眼：智障到不可思議

很多人都錯了！「4大偽健康習慣」反增罹癌風險　醫師示警

清明節不只掃墓　準備888元紅包「十二生肖」開運法曝

明天國道南下湧1.4倍車潮　「9大地雷路段」曝

急救到「80歲伯肋骨斷了」　同居阿姨嗆：不繼續壓就告！真相超悲

12星座「孩子氣」一面曝光　處女座最愛跟伴侶撒嬌

有問過兒子！她拿走平板「媳婦卻抓狂」：很難相處　網一面倒不挺

12生肖「4月運勢」出爐！屬蛇財運桃花旺　這2類人當心破財

把握明天好天氣！周六起水氣增「下周雨勢一波波」

肯爺夫妻遭疑分居！　他新歌歌詞「求老婆回來」引熱議

小S動怒駁斥「大S珠寶疑似被拍賣」！　悲吐近況：對我如同天崩地裂

Jisoo來台開唱「繁體中文發文」謝粉絲！　接地氣高喊：水啦

澎湖望安鄉長許賢德索賄280萬　內定清潔隊員、採購A錢遭起訴

淡水福佑宮媽祖聖駕繞境　祈求風調雨順、百姓安康

視察清明連假首日路況　侯友宜籲掃墓多利用接駁專車

桃園3歲女童「張開雙手阻擋」遭背刺　母曝真相：想保護飲料店阿姨

川普對台開徵32％關稅　蔣萬安下令局處應變「中央的對策在哪？」

新北市4區長調動　「最速男」廖武輝轉任觀旅局

新北「玩具復活節」10年助減碳　侯友宜攜親子共學分享永續

Lulu邀阿達來家中：離開我過這麼好　驚見交往時禮物...她笑「準備轉賣」！

生活熱門新聞

罕見清明節　命理大師示警：3物不可拜、4生肖當心

台灣苦吞「32％關稅」！賴清德、卓榮泰臉書遭灌爆

快訊／11:47地震　全台很有感

即／台灣東部02:01地震　台北輕微搖晃

32%關稅「公司無一倖免」　羅友志：怎麼忙

夫妻入住礁溪老爺酒店700次　網喊羨慕

YouTube Premium「無預警漲價」！每月多噴110元

快訊／11:47台南官田區規模4.9「極淺層地震」　最大震度4級

台南地震高鐵大亂　旅客卡月台90分鐘

即／中橫便道落石坍方　暫停開放

川普關稅戰　她預測：半年後買什麼都便宜

恐跌破10℃　下波雷雨變天時間曝

群組內宣傳罷免　他被踢：台灣沒救了

「台積電送去美國」換來關稅32%　醫酸：青鳥繼續大罷免

更多熱門

相關新聞

雲林社區劇場偶頭工藝成亮點　打造戲劇盛宴

雲林社區劇場偶頭工藝成亮點　打造戲劇盛宴

雲林近年推動社區劇場，不僅提供展現高齡者才華的舞台，更重要的是透過藝術的力量，增進了高齡者的社會參與和心理健康。經由社區居民主導，真正做到「社區的人演社區的事」，有效促進了世代之間的溝通與理解，結合在地人文與創意特色，讓長輩演出活躍人生，成為全國社區劇場發展典範。

反對東海岸線蓋風機　藍委：別破壞台東生態

反對東海岸線蓋風機　藍委：別破壞台東生態

金門觀光升級！攜手地方產業共創觀光高峰

金門觀光升級！攜手地方產業共創觀光高峰

宜蘭4月男嬰遭虐腦傷　保母10萬交保惹怒母親

宜蘭4月男嬰遭虐腦傷　保母10萬交保惹怒母親

咖啡渣別急著丟！「5個妙用」堪稱生活幫手　

咖啡渣別急著丟！「5個妙用」堪稱生活幫手　

關鍵字：

宜蘭觀光環保公民教育缺席

讀者迴響

熱門新聞

即／太原車站民眾落軌！遭普悠瑪號撞擊慘死

台遭課32%關稅！　一表看銷往美國產品受創排名

罕見清明節　命理大師示警：3物不可拜、4生肖當心

快訊／川普宣布實施對等關稅　課徵台灣32%

台灣苦吞「32％關稅」！賴清德、卓榮泰臉書遭灌爆

快訊／11:47地震　全台很有感

瘦子開戰點名ozi「Keanna深夜發聲」！

新竹慾火重燃「換妻網站」淫亂內幕曝

即／台灣東部02:01地震　台北輕微搖晃

陸女在健身房賣淫！網傻：難怪回來都虛脫

謝宜容3部屬檢代求情　不起訴原因揭曉

金秀賢舌頭衝微博熱搜！陸網驚：是菜花？醫給答案

變態憲兵掐死女友辱屍辯追求「性行為品質」

即／大隅半島規模6地震！日本發地震報

更多

最夯影音

更多

【一天的疲勞都消除了】女兒熱烈歡迎爸爸回家撒嬌+討抱抱 看了心都融化惹～

北市女騎士不慎自摔　遭多元計程車輾過

Lulu邀阿達來家中：離開我過這麼好　驚見交往時禮物...她笑「準備轉賣」！

柯文哲開完刀了！　陳佩琪站恢復室外等待

#重機 撞凹2200萬 #法拉利 ！男騎士眼神死透呆坐路邊 #高雄

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面