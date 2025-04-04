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桃園3勇警圍捕拒檢毒販受傷　張善政探視慰問

▲龍潭警方昨天下午圍捕懸掛失竊車牌寶轎車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲龍潭警方昨天下午圍捕懸掛失竊車牌白色寶馬轎車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龍潭警方昨（3）日下午發現懸掛失竊車牌白色寶馬轎車，駕駛拒檢且衝撞警車，警方連開8槍才攔獲，但榮姓男子與黃姓女子棄車逃逸，圍捕過程中陳姓員警右手骨折、蔡姓與羅姓員警也受傷，員警仍負傷拘捕2名犯嫌到案，起出海洛因、安非他命及依托咪酯等毒品證物。其中陳姓員警今（4）日凌晨完成手術，市長張善政上午探視慰問並頒發慰問金，祝福受傷員警早日康復，市府與市警局將全力協助3名員警後續康復事宜。

▲龍潭警方昨天下午圍捕懸掛失竊車牌寶轎車，拘捕棄車逃逸絨線男子到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲龍潭警方昨天下午圍捕懸掛失竊車牌寶馬轎車，拘捕棄車逃逸榮姓男子到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭警方昨天下午3時許，在龍潭區梅龍路執行「雷霆除暴」勤務發現一輛白色寶馬轎車懸掛失竊車牌，員警示意停車受檢，但駕駛不但不配合卻高速逃逸，員警立即呼叫線上警網攔截圍捕，過程中該車多次衝撞警車，甚至在人車來往頻繁之聖亭路與仁愛路口衝撞攔檢警車。

警方為避免造成民眾傷害，朝犯嫌轎車輪胎連續8槍制止，最後在附近大昌路二段加油站被查獲，員警破窗欲揪出犯嫌時，發現車上榮姓男子與黃姓女子已棄車逃逸，最後在附近查獲2人到案，員警隨後在車上起出一級毒品海洛因、二級毒品安非他命及俗稱「喪屍菸彈」之三級毒品依托咪酯等毒品證物，2名犯嫌落網並未受傷，但陳姓員警圍捕破窗過程時造成右手骨折，另外蔡姓、羅姓員警則手部被玻璃割傷等傷害，送往國軍桃園總醫院治療幸無生命危險。

▲桃園市長張善政今天上午探視圍捕拒捕毒蟲而負傷骨折開刀陳姓員警，市警局長吳坤旭也到場陪同。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政今天上午探視圍捕拒捕毒蟲而負傷骨折開刀陳姓員警，市警局長吳坤旭也到場陪同。（圖／市府新聞處提供）

桃園市長張善政今天上午在市警局長吳坤旭陪同下，前往國軍桃園總醫院探視負傷追捕毒犯受傷之3名龍潭警分局員警，張善政慰問右上臂骨折開刀受傷陳姓員警，肯定其奮勇圍捕毒蟲忍痛完成任務拘捕2名犯嫌英勇行為。聽取吳坤旭局長報告，陳姓員警右上臂骨折，開刀過程順利但日後可能神經會受損。張善政指出，當務之急是請員警好好養傷，感謝國軍桃園總醫院院長戴明正與醫療團隊提供完善照顧，連夜開刀順利完成手術，讓負傷員警得以安心休養，後續由院方協助員警術後恢復與復健事宜。

▲桃園市長張善政探視圍捕拒捕毒蟲而負傷骨折開刀陳姓員警，聽取院方報案術後恢復過程。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政探視圍捕拒捕毒蟲而負傷骨折開刀陳姓員警，聽取院方報告員警術後恢復過程。（圖／市府新聞處提供）

張善政也慰問因破窗逮捕毒蟲受傷之蔡姓與羅姓員警，當場頒發慰問金肯定，對2人面對嫌犯逃逸與衝撞，仍不顧危險守護市民安全，同時提醒員警務必留意傷口癒合情形。

▲桃園市長張善政今天上午探視圍捕拒捕毒蟲而負傷員警。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政今天上午探視圍捕拒捕毒蟲而負傷員警。（圖／市府新聞處提供）

張善政表示，市府與市警局持續投入桃市治安維護，毒駕行為嚴重影響用路人安全，也威脅市民生命財產安全，已責成市警局建請檢方將2名毒駕又攜帶大量毒品之嫌犯聲請羈押並從重量刑，再次感謝警察局同仁英勇表現及國軍桃園總醫院為警察同仁提供最完善醫療協助。

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