沈寂129年！撒奇萊雅族火神祭音樂劇　 9／6花蓮首演

▲▼花蓮將在9月6-7日兩天於台灣原住民族文化館舉辦台灣第13族撒奇萊雅族火神祭音樂劇。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府將於9月6、7日兩天，於花蓮縣台灣原住民族文化館舉辦台灣第13族撒奇萊雅族火神祭音樂劇，一場感人至深的文化傳承之旅，關於花蓮在地族群一段壯闊文化史詩的演繹。

故事始於第13族撒奇萊雅族，他們在歷史中沉寂129年，謹慎守護著民族的文化脈絡。如今，他們的史詩將在這片土地上呈現，激起人們對這段歷史的深刻反思。

▲▼音樂劇是一場感人至深的文化傳承之旅，有關在地族群一段壯闊文化史詩的演繹。

撒奇萊雅族正在努力找回自己的族人，本次音樂劇的演出者中，有超過半數是來自真正撒奇萊雅族人。這場演出不僅是一個文化表達的平台，更是一個喚醒族人、重新凝聚族群認同的契機。本次特別邀請阿勒飛斯文化藝術團專業舞者共同演出，為整體演出增添專業水準，進一步提升其藝術表現力。

目前，撒奇萊雅族已有千餘人完成了族籍登記，這次演出也希望能以此為契機，呼籲更多族人加入，成為文化復興的起手式。這場演出需要更多在地人支持和響應，在花蓮這片土地上，唯有手牽手、心連心，才能夠一起捍衛自己的生命和存在價值。

▲▼第13族撒奇萊雅族，在歷史中沉寂129年，如今他們將激起人們對這段歷史的深刻反思。

撒奇萊雅族的火神祭不僅是關於祭祀和祈福的儀式，更是對自然的敬畏、對祖先的追憶，以及對生活的感恩。這是一段描繪族人生活、信仰和對未來祈願的壯麗史詩，將首次在花蓮土地上展開。

花蓮縣長徐榛蔚表示，這場音樂劇不僅是一場演出，更像是一場心靈之旅。讓我們攜手走過時光的長河，重新發現文化的價值和意義。相信這個故事將會觸動每個人的心靈，觀眾們將共同見證這段歷史的再現，感受到撒奇萊雅族文化的美麗與力量。

花蓮縣政府原住民行政處處長督固撒耘表示，透過專業音樂劇演出，以不同形式體驗這個古老文化的深刻魅力，見證文化的薪火相傳，使大眾更加珍惜、理解並尊重這片土地上及不同族群的文化。