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世界四大音樂劇之一《西貢小姐》　華麗歌舞秀呈現「美國夢」的矛盾心境

文／女子學

《西貢小姐》被譽為是世界四大音樂劇之一，與《悲慘世界》、《歌劇魅影》、《貓》齊名，但相比其他三部，台灣觀眾對《西貢小姐》的內容相對陌生，而這部頗具盛名的音樂劇終於在2024年首度來台，總共巡迴了四個城市，票房開出紅盤，讓觀眾親眼目睹這部以越戰為背景，小人物被時代和命運捉弄的悲劇故事。

《西貢小姐》背景設定為1970年代的西貢（胡志明市前身），在西貢快要淪陷之時，越南妓女Kim（Abigail Adriano飾）與美國大兵Chris（Nigel Huckle飾）意外相遇相愛了。Kim的家園已被戰爭燒毀，與其他妓女一樣渴望有人改變她的命運；Chris在西貢早已厭倦了戰爭生活，一心想要脫離這虛幻迷離的地方。直到他們遇見了彼此，夢想在美國展開幸福新生活，卻因為無情的戰爭分離，在各種陰錯陽差之下錯過。

▲《西貢小姐》被譽為是世界四大音樂劇之一。（圖／《西貢小姐》劇照，下同）

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在戰爭下被迫分離的人們

除了Kim和Chris這對苦命鴛鴦，其他角色也被時代劃上濃墨重彩的一筆，有在越南經營酒吧，不惜出賣靈魂也想要拿到美國綠卡的工程師（Seann Miley Moore飾）；Kim的越南未婚夫Thuy（Laurence Mossmang飾）在政權轉換之時當上越南軍官，卻愛而不得；甚至還有Kim和Chris的混血兒子Tam，在那個時代，美越的混血兒被稱為「貝度」，這樣的孩子雖然有著父親的美國血統，卻因為母親的關係而被擋在美國之外。所有角色都在時代的洪流下掙扎著與命運抗爭。

每個角色拼命抵抗著命運的不公

《西貢小姐》除了動人故事外，還有演員精湛的演技和華麗的歌舞秀，磅礡的戰爭場面更是經典名場面。這次巡迴演出了許多經典曲目，像是Kim和Chris的定情曲〈Sun and Moon〉，用月亮和太陽來比喻他們的身分和愛情，看似浪漫的象徵下，也暗喻了他們註定的悲劇結局，太陽與月亮雖然屬於同一片天空，但太陽終究屬於白天，而月亮屬於黑夜；〈The American Dream〉則演繹出工程師一角的中心思想，不太光榮的身世讓工程師一心想要得到綠卡移民美國，用盡各種手段，更不惜出賣靈魂，都要前往那象徵「自由」的國家，就算工程師擁有美國夢，歌詞中呈現的嘲諷也諷刺了當代的此一現象。

華麗歌舞秀呈現對於「美國夢」的矛盾心境

《西貢小姐》的敏感議題，引起了東西方人褒貶不一的討論和想法，這部具有現實色調的作品到現代依然在接受著時代考驗，它的藝術價值和呈現早已在音樂劇歷史上劃上一筆。不管是過去還是現在，《西貢小姐》所飽含的情感依然會為觀眾帶來共鳴和傷感，只要觀眾進入戲院觀賞《西貢小姐》，燈光暗下的那一刻，彷彿搭乘時光機回到1970年代，五光十色的酒吧和殘酷的戰爭和分離，一幕幕的場景流轉，都能帶領觀眾再次感受屬於西貢的愛恨情仇。

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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