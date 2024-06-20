　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

《螢火蟲之墓》音樂劇來台！原著授權改編　水果糖罐喚起戰爭殘酷

▲▼《螢火蟲之墓》音樂劇來台，由原著授權，香港「劇場空間」改編演出，喚醒人們理解戰爭的殘酷、親情的可貴。（圖／劇場空間）

▲《螢火蟲之墓》音樂劇來台，由原著授權、香港「劇場空間」改編演出，喚醒人們理解戰爭的殘酷、親情的可貴。（圖／劇場空間提供）

記者林育綾／綜合報導

刷下日本動漫史紀錄的動畫電影《螢火蟲之墓》同名音樂劇來台了！由原著授權，香港「劇場空間」改編演出，細膩刻劃紛飛戰火，一對兄妹用盡氣力守護的平凡日常，將於北中南巡演。劇場也重現「水果糖鐵罐」，提醒人們戰爭的殘酷、親情的可貴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《螢火蟲之墓》在當年挑戰把動畫拍成文藝作品，拓展了吉卜力拍片的深度與廣度。（圖／翻攝自日網）

《螢火蟲之墓》動畫電影在1988年推出，由吉卜力工作室與德間書店製作、高畑勳執導，挑戰把動畫拍成文藝作品，拓展了吉卜力拍片的深度與廣度，可說刷新動漫歷史紀錄。內容描述二次世界大戰時期，一對兄妹為了在戰火中求生，忍受現實、世道的殘酷，拚盡全力想要生存的悲慘故事。

▲▼《螢火蟲之墓》音樂劇來台，由原著授權，香港「劇場空間」改編演出，喚醒人們理解戰爭的殘酷、親情的可貴。（圖／劇場空間）

▲《螢火蟲之墓》音樂劇，喚醒人們理解戰爭的殘酷、親情的可貴。（圖／劇場空間提供）

其中的「水果糖鐵罐」，裡面裝著不是五彩繽紛的鮮甜糖果，而是潔白如鏡的粉末，是小女孩的骨灰，糖果罐也是小女孩因飢餓離開人世之前，心中唯一的慰藉。

香港劇團「劇場空間」提到，或許真的和平太久了，人類再次因為利益衝突，忘了過去的傷痛。近幾年國際情勢日趨緊張，不少國家再次響起死神無情的槍響，大量的城市變成廢墟，無辜的人民再次成為槍砲彈藥下屠殺的祭品。改編此作，希望能用藝術的方式，提醒世人「戰爭的殘酷」與「親情的可貴」。

▲▼《螢火蟲之墓》音樂劇來台，由原著授權，香港「劇場空間」改編演出，喚醒人們理解戰爭的殘酷、親情的可貴。（圖／劇場空間）

▲糖果罐也是小女孩當時心中的慰藉。（圖／劇場空間提供）

「劇場空間」取得《螢火蟲之墓》原著野坂昭如筆下半自傳小說《火垂るの墓》的授權，在2022年與日本新潮社策畫合作，改編推出《螢火蟲之墓》粵語音樂劇。

藝術創作總監余振球表示，之所以會選擇《螢火蟲之墓》這個題材，是希望能透過音樂、歌舞的方式，更深入詮釋劇中兄妹的內心世界。用音符放大兄妹倆在殘酷現實中的細膩情感，用歌舞來詮釋多舛的悲慘命運，同時讓觀眾細緻、深入的融入原著故事中。

▲▼《螢火蟲之墓》音樂劇來台，由原著授權，香港「劇場空間」改編演出，喚醒人們理解戰爭的殘酷、親情的可貴。（圖／劇場空間）

▲《螢火蟲之墓》音樂劇2022年在香港演出時，反應熱烈。（圖／劇場空間提供）

《螢火蟲之墓》音樂劇2022年在香港演出時，反應熱烈，甚至加場並場場爆滿，最後更入圍2023年香港舞台劇獎之最佳原創音樂。

▲▼《螢火蟲之墓》音樂劇來台，由原著授權，香港「劇場空間」改編演出，喚醒人們理解戰爭的殘酷、親情的可貴。（圖／劇場空間）

▲《螢火蟲之墓》音樂劇排練幕後。（圖／劇場空間提供）

飾演小女孩「節子」的演員賴睿妍，雖然年紀尚小，但優異的演技、唱功，讓同一首歌曲隨著故事的推進，唱出三種完全不同的氛圍、三種不同的心態處境，香港獨立媒體評論人何俊輝也對此大為讚賞。

▲▼《螢火蟲之墓》音樂劇來台，由原著授權，香港「劇場空間」改編演出，喚醒人們理解戰爭的殘酷、親情的可貴。（圖／劇場空間）

▲飾演小女孩「節子」的演員賴睿妍，雖然年紀尚小，但優異的演技、唱功讓人驚艷。（圖／劇場空間提供）

《螢火蟲之墓》華語音樂劇首度來台巡演，不但將2022版本精煉升級，同時考量台灣觀眾對於粵語較為陌生，將全程以國語演出，方便台灣觀眾進入劇情內容。將於6月27日～30日在台北表演藝術中心藍盒子、7月6日到7日在台中市屯區藝文中心實驗劇場、7月13日到14日在台南市文化中心原生劇場、7月20日到21日在高雄衛武營國家戲劇院演出。

你可能想看

《螢火蟲之墓》未完成就上映！他揭幕後：每天像走鋼索非常痛苦

《神隱少女》原主角是無臉男！吉卜力三巨頭對談曝光　揭神作秘辛

宮崎駿自曝創作前「都在看迪士尼」！看完無精打采：太沒用了我 

ET快訊
快訊／孫安佐經紀人3萬元交保　限制住居
快訊／康橋校車事故頻傳　教育局重罰：減招1班
損失估數千萬！千葉火鍋400坪店面燒成廢墟　慘照曝光
神鬼夫妻10年跌倒近千次！詐保5504萬　無業爽買農舍別墅
國小生「腳上鞋子4萬5」他愣呆！　全場炸鍋：以為瑕疵品
劉品言不修圖了！泳衣包不住半球　真實身材現形
快訊／午後雷雨開炸！15縣市大雨特報　下到入夜
快訊／朱軒洋「神隱三個月」現身　向Cindy、吳卓源道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵列車誤點4大原因出爐　李孟諺：今年拚97%準點率

骨質分秒流失！骨質疏鬆易導致骨折　醫曝「4321」自我檢測準則

快訊／康橋校車事故頻傳　教育局重罰：國中部114學年減招1班

私密處除毛「怕分泌物流出」　過來人曝經驗：會讓你先清理

《螢火蟲之墓》音樂劇來台！原著授權改編　水果糖罐喚起戰爭殘酷

中華電信推動淨零永續，電信繳費通知將採「郵簡」方式寄送

台中旅行團遊金門上吐下瀉　衛生局曝檢驗結果：排除食物中毒

國小生「腳上鞋子4萬5」他愣呆！全場炸鍋：以為瑕疵品

快訊／午後雷雨開炸！15縣市大雨特報　下到入夜

中榮CAR-T細胞治療突破　陶藝界「大寶老師」罹淋巴癌迎新生

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

暖心正妹12hrs擦亮山區反光鏡 滿滿青苔→清晰：也許能救1命

陳妍希爆被離婚！夫妻半年沒同框　陸狗仔曝「陳曉斷聯離家換手機」

繼父買到超大號衛生棉　女兒笑歪：根本尿布XD

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上　驚悚影片曝

混血啦啦隊聽健康操超無助　嘟嘴滿頭問號...即興螃蟹舞

男不讓博愛座遭7旬翁賞巴掌　正義女幫嗆：你再活也沒幾年

基隆公車「逼讓座」　正義女挺學生槓阿伯

王柏傑酒駕狂道歉「北影撤個人影片」　震驚「前一晚喝的」謝欣穎連坐受罰

陸網紅到霞海城隍廟求姻緣　拜完收交友邀請：這麼靈？

台鐵列車誤點4大原因出爐　李孟諺：今年拚97%準點率

骨質分秒流失！骨質疏鬆易導致骨折　醫曝「4321」自我檢測準則

快訊／康橋校車事故頻傳　教育局重罰：國中部114學年減招1班

私密處除毛「怕分泌物流出」　過來人曝經驗：會讓你先清理

《螢火蟲之墓》音樂劇來台！原著授權改編　水果糖罐喚起戰爭殘酷

中華電信推動淨零永續，電信繳費通知將採「郵簡」方式寄送

台中旅行團遊金門上吐下瀉　衛生局曝檢驗結果：排除食物中毒

國小生「腳上鞋子4萬5」他愣呆！全場炸鍋：以為瑕疵品

快訊／午後雷雨開炸！15縣市大雨特報　下到入夜

中榮CAR-T細胞治療突破　陶藝界「大寶老師」罹淋巴癌迎新生

台鐵列車誤點4大原因出爐　李孟諺：今年拚97%準點率

吳念庭台鋼雄鷹選秀榜眼　23日與父親吳復連一起為台鋼開球

骨質分秒流失！骨質疏鬆易導致骨折　醫曝「4321」自我檢測準則

陳慕義愛妻車禍過世！　罕吐當25年單親爸心聲：漫長的夜

快訊／確保國會改革覆議案順利！　國民黨團今晚輪班守議場大門

華新科、佳邦擬參與台灣晶技私募　共認2.5萬張、認購價93.5元

快訊／孫安佐經紀人涉2罪　檢察官諭知3萬元交保+限制住居

連續雨天賞屋宜手眼並用觀測！永慶房屋首創「不限屋齡漏水保固」2種狀況都適用

曝愛犬Maru身體不舒服　蔡英文幫過16歲生日許願：痛痛飛走

快訊／康橋校車事故頻傳　教育局重罰：國中部114學年減招1班

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

生活熱門新聞

LINE「6款免費貼圖爆載」！小小兵、醜白兔

孫鵬急聘「王牌律師團」救子　陣容曝光

「2檔股票」賺300萬！銀行女離職：這裡賺5萬太慢了

女客吼「知道我誰嗎」　店員一句話讓她閉嘴

重機載短裙妹「大風颳出丁字褲」後車嗨翻：夭壽喔

未來一個月「超強運四生肖」

友才出來「浴室魚腥味濃爆」　她被臭暈：不敢同房了

快訊／午後雷雨開炸！15縣市大雨特報　下到入夜

國小生「腳上鞋子4萬5」他愣呆！全場炸鍋

妹妹嫌做餐飲狗都不如　寧願躺著賺

蘇花改開放白牌機車通行「今年底前試辦」　設機慢車專用道

噁外送員專「搭訕大奶妹」！開課一堂收7990元　

不是鼎泰豐！外國友人「點名1連鎖店」他傻了

西門町「50年排骨飯店」頂讓　老闆太累想退休

更多熱門

相關新聞

水獺最愛吃國產臺灣鯛！

水獺最愛吃國產臺灣鯛！

6月8日是「世界海洋日World Ocean Day」，今年的主題是「Awaken New Depth喚醒新深度」。台北市立動物園與漁業署於合作舉辦「2024鱻旅奇緣-鱻境傳說」親子食魚嘉年華，透過親子闖關遊戲及手作魚模型體驗，讓大家認識食魚文化，並理解維持「海洋的健康」是全球人類得以永續的未來。

等35年來台！《西貢小姐》揭秘

等35年來台！《西貢小姐》揭秘

《西貢小姐》喊話皇后妮妃雅駕臨

《西貢小姐》喊話皇后妮妃雅駕臨

林俊逸爆熱戀大12歲趙詠華！新戲黑化渣男：不用負責

林俊逸爆熱戀大12歲趙詠華！新戲黑化渣男：不用負責

《阿甯咕又闖禍了YA～》雲林演出　 張嘉郡自購門票做公益

《阿甯咕又闖禍了YA～》雲林演出　 張嘉郡自購門票做公益

關鍵字：

螢火蟲之墓香港劇場空間音樂劇

讀者迴響

熱門新聞

即／苗栗千葉火鍋凌晨火警　中午復燃

孫安佐狂登媒體版面又改名了！交保意外曝光「真實姓名」

娃娃機店脫到剩襪子　男女情慾流動全被拍

54歲媽媽是AV女優！15歲兒求「不要太有名啦」

孫安佐比1手勢對記者領域展開　笑著走出地檢署

00940配息要來了！　7月重量級ETF除息秀蓄勢待發

唐治平突下跪！　不爽被逼認屍：說了800次那不是我媽

唐治平下跪畫面曝！拒認母屍求工作機會

快訊／唐治平經紀人3聲明求助！

幸福堂老闆違停衝突　推擠兒摔地

佛門住持破戒！約女直播主開房淪性愛片主角

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上

LINE「6款免費貼圖爆載」！小小兵、醜白兔

陳妍希遭爆婚變受折磨！網氣男方不維護

孫鵬急聘「王牌律師團」救子　陣容曝光

更多

最夯影音

更多

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

暖心正妹12hrs擦亮山區反光鏡 滿滿青苔→清晰：也許能救1命

陳妍希爆被離婚！夫妻半年沒同框　陸狗仔曝「陳曉斷聯離家換手機」

繼父買到超大號衛生棉　女兒笑歪：根本尿布XD

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上　驚悚影片曝

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面