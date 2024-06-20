《螢火蟲之墓》音樂劇來台！原著授權改編　水果糖罐喚起戰爭殘酷

▲《螢火蟲之墓》音樂劇來台，由原著授權、香港「劇場空間」改編演出，喚醒人們理解戰爭的殘酷、親情的可貴。（圖／劇場空間提供）

記者林育綾／綜合報導

刷下日本動漫史紀錄的動畫電影《螢火蟲之墓》同名音樂劇來台了！由原著授權，香港「劇場空間」改編演出，細膩刻劃紛飛戰火，一對兄妹用盡氣力守護的平凡日常，將於北中南巡演。劇場也重現「水果糖鐵罐」，提醒人們戰爭的殘酷、親情的可貴。

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▲《螢火蟲之墓》在當年挑戰把動畫拍成文藝作品，拓展了吉卜力拍片的深度與廣度。（圖／翻攝自日網）

《螢火蟲之墓》動畫電影在1988年推出，由吉卜力工作室與德間書店製作、高畑勳執導，挑戰把動畫拍成文藝作品，拓展了吉卜力拍片的深度與廣度，可說刷新動漫歷史紀錄。內容描述二次世界大戰時期，一對兄妹為了在戰火中求生，忍受現實、世道的殘酷，拚盡全力想要生存的悲慘故事。

▲《螢火蟲之墓》音樂劇，喚醒人們理解戰爭的殘酷、親情的可貴。（圖／劇場空間提供）

其中的「水果糖鐵罐」，裡面裝著不是五彩繽紛的鮮甜糖果，而是潔白如鏡的粉末，是小女孩的骨灰，糖果罐也是小女孩因飢餓離開人世之前，心中唯一的慰藉。

香港劇團「劇場空間」提到，或許真的和平太久了，人類再次因為利益衝突，忘了過去的傷痛。近幾年國際情勢日趨緊張，不少國家再次響起死神無情的槍響，大量的城市變成廢墟，無辜的人民再次成為槍砲彈藥下屠殺的祭品。改編此作，希望能用藝術的方式，提醒世人「戰爭的殘酷」與「親情的可貴」。

▲糖果罐也是小女孩當時心中的慰藉。（圖／劇場空間提供）

「劇場空間」取得《螢火蟲之墓》原著野坂昭如筆下半自傳小說《火垂るの墓》的授權，在2022年與日本新潮社策畫合作，改編推出《螢火蟲之墓》粵語音樂劇。

藝術創作總監余振球表示，之所以會選擇《螢火蟲之墓》這個題材，是希望能透過音樂、歌舞的方式，更深入詮釋劇中兄妹的內心世界。用音符放大兄妹倆在殘酷現實中的細膩情感，用歌舞來詮釋多舛的悲慘命運，同時讓觀眾細緻、深入的融入原著故事中。

▲《螢火蟲之墓》音樂劇2022年在香港演出時，反應熱烈。（圖／劇場空間提供）



《螢火蟲之墓》音樂劇2022年在香港演出時，反應熱烈，甚至加場並場場爆滿，最後更入圍2023年香港舞台劇獎之最佳原創音樂。

▲《螢火蟲之墓》音樂劇排練幕後。（圖／劇場空間提供）

飾演小女孩「節子」的演員賴睿妍，雖然年紀尚小，但優異的演技、唱功，讓同一首歌曲隨著故事的推進，唱出三種完全不同的氛圍、三種不同的心態處境，香港獨立媒體評論人何俊輝也對此大為讚賞。

▲飾演小女孩「節子」的演員賴睿妍，雖然年紀尚小，但優異的演技、唱功讓人驚艷。（圖／劇場空間提供）

《螢火蟲之墓》華語音樂劇首度來台巡演，不但將2022版本精煉升級，同時考量台灣觀眾對於粵語較為陌生，將全程以國語演出，方便台灣觀眾進入劇情內容。將於6月27日～30日在台北表演藝術中心藍盒子、7月6日到7日在台中市屯區藝文中心實驗劇場、7月13日到14日在台南市文化中心原生劇場、7月20日到21日在高雄衛武營國家戲劇院演出。