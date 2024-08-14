「雲林替代役備役役男初級救護員教育訓練」　強化災難應變救護

▲雲林替代役備役役男實施初級救護員繼續教育召集，今日上午在雲林縣政府大禮堂舉行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣2024年替代役備役役男實施初級救護員（EMT-1）繼續教育召集，今（14）日上午在雲林縣政府大禮堂舉行，此為雲林縣繼去年再次辦理為期3天替代役備役役男演訓召集，由縣長張麗善親自到場向應召員嘉勉鼓勵。

目前雲林縣列管替代役備役役男約9千人，由戶籍地鄉鎮市公所按其役別列冊管理，雲林縣政府及各鄉鎮市公所負責編組，希望藉由此次召集，強化備役役男編組訓練、召集與管理作業能力，也檢驗備役役男選任與資料管理之正確性，以提昇召集作業精準度及編成速度。

縣長張麗善表示，現在兩岸關係緊張，落實全民國防為目前國防政策的重點項目之一，兵役法明訂替代役也是一種役別，替代役男在成功嶺需接受基礎的軍事概念及基本教練，亦有部分役男取得EMT-1初級救護員執照。

此次演訓召集辦理3天初級救護員繼續教育（EMT-1）課程，讓曾在成功嶺入伍訓時取得初級救護員（EMT-1）證照，參加本次EMT-1 複訓24小時，EMT-1證照效期就可以再展延3年，如果國家有什麼災難時，替代役備役役男即可接受徵召從事救難任務。

張麗善指出，雲林縣列管備役役男在社會各行各業打拚努力， 沒有人希望看到戰爭或是災害發生，但唯有平時做好防災救災準備，才能迅速因應各種緊急狀況。希望透過每一次的演訓召集訓練，務實培訓備役役男的救援技能，落實全民國防的目標。

▲雲林替代役備役役男實施初級救護員繼續教育召集，今日上午在雲林縣政府大禮堂舉行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）