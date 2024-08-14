　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

「雲林替代役備役役男初級救護員教育訓練」　強化災難應變救護

▲雲林替代役備役役男實施初級救護員繼續教育召集，今日上午在雲林縣政府大禮堂舉行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林替代役備役役男實施初級救護員繼續教育召集，今日上午在雲林縣政府大禮堂舉行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣2024年替代役備役役男實施初級救護員（EMT-1）繼續教育召集，今（14）日上午在雲林縣政府大禮堂舉行，此為雲林縣繼去年再次辦理為期3天替代役備役役男演訓召集，由縣長張麗善親自到場向應召員嘉勉鼓勵。

目前雲林縣列管替代役備役役男約9千人，由戶籍地鄉鎮市公所按其役別列冊管理，雲林縣政府及各鄉鎮市公所負責編組，希望藉由此次召集，強化備役役男編組訓練、召集與管理作業能力，也檢驗備役役男選任與資料管理之正確性，以提昇召集作業精準度及編成速度。

縣長張麗善表示，現在兩岸關係緊張，落實全民國防為目前國防政策的重點項目之一，兵役法明訂替代役也是一種役別，替代役男在成功嶺需接受基礎的軍事概念及基本教練，亦有部分役男取得EMT-1初級救護員執照。

此次演訓召集辦理3天初級救護員繼續教育（EMT-1）課程，讓曾在成功嶺入伍訓時取得初級救護員（EMT-1）證照，參加本次EMT-1 複訓24小時，EMT-1證照效期就可以再展延3年，如果國家有什麼災難時，替代役備役役男即可接受徵召從事救難任務。   

 張麗善指出，雲林縣列管備役役男在社會各行各業打拚努力， 沒有人希望看到戰爭或是災害發生，但唯有平時做好防災救災準備，才能迅速因應各種緊急狀況。希望透過每一次的演訓召集訓練，務實培訓備役役男的救援技能，落實全民國防的目標。

▲雲林替代役備役役男實施初級救護員繼續教育召集，今日上午在雲林縣政府大禮堂舉行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林替代役備役役男實施初級救護員繼續教育召集，今日上午在雲林縣政府大禮堂舉行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林濁水溪河床全是雞毛！不法業者倒400噸家禽廢渣　逮10人送辦

►烈焰黑煙竄天！雲林蔬菜外銷包裝廠起火　500㎡鐵皮屋成廢墟

►快訊／雲林鐵皮屋大火！棧板、塑膠狂燒黑煙直竄天際　畫面超嚇人

►百公斤豬跳車逛馬路　台西警民協力控制「逃豬」

 

ET快訊
台中浪貓遭燙死！　連「蛋蛋都融化」
快訊／黃珊珊「按鈴提告」端木正！
快訊／坦承缺乏專業團隊　柯文哲發黨員信認「用人不當」
快訊／國家警報狂響！　大雷雨轟6縣市
快訊／萬華吊車遭雷擊！　3人觸電送醫
林郁婷發文急問　「如何保護金牌」
快訊／搭高鐵坐過頭「竟按緊急按鈕」　列車一度臨時停車
快訊／覺得冤枉？　柯文哲：不會啦不會啦
一家5死！長女倖存　區公所公布善款帳號

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

黃偉哲挺青年在地實踐　南市府研考會提案培力北門開跑

「我走到沒力氣了」! 眼疾男迷路獨坐路旁　枋寮警助返家

「雲林替代役備役役男初級救護員教育訓練」　強化災難應變救護

台南養蚵產業轉型成立品牌標章　黃偉哲推廣「台南蚵」絕佳風味

台南市府檢視促參案招標文件規格　讓亞太棒球場如期完工

嘉基前進泰北清邁義診　評估設置長期診療站

皇家酒廠推《進擊的巨人》艾連葉卡造型酒　完美還原動畫場景

投宿旅館涉嫌行竊萬元吹風機連百元垃圾桶都不放過　南警追查法辦

91歲翁外出理髮迷航47km！從豐原騎車到谷關　暖警獲報助返家

內埔警廣濟路兩天取締17件臨時停車案　未來持續執行

池昌旭突提「李到晛」遭涎鎮攻擊XD　聽林智妍狂問「我漂亮嗎」：夠了！

【解鎖新功能】2萬多水平儀拿來剪髮　結果成品超完美！

籃籃遭爆雙面人泛淚：有點心碎　熱戀郭嚴文？徐乃麟解圍「看不上XD」

《異形：羅穆路斯》睽違7年再掀恐懼　「抱面體、破胸體」襲擊！殘暴畫面曝

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

「台灣的女兒」 #林郁婷 回台熱情碰拳！見媽媽立馬上前相擁

端木正否認獻金假帳　黃國昌批：傷害民眾黨還想卸責！

魏如萱抱緊周興哲脫口「老公」　透視裝開撩：就知道你喜歡我

女同志向父母正面談出櫃　爸暖回：只要妳健康快樂

黃偉哲挺青年在地實踐　南市府研考會提案培力北門開跑

「我走到沒力氣了」! 眼疾男迷路獨坐路旁　枋寮警助返家

「雲林替代役備役役男初級救護員教育訓練」　強化災難應變救護

台南養蚵產業轉型成立品牌標章　黃偉哲推廣「台南蚵」絕佳風味

台南市府檢視促參案招標文件規格　讓亞太棒球場如期完工

嘉基前進泰北清邁義診　評估設置長期診療站

皇家酒廠推《進擊的巨人》艾連葉卡造型酒　完美還原動畫場景

投宿旅館涉嫌行竊萬元吹風機連百元垃圾桶都不放過　南警追查法辦

91歲翁外出理髮迷航47km！從豐原騎車到谷關　暖警獲報助返家

內埔警廣濟路兩天取締17件臨時停車案　未來持續執行

新北出租套房男客3天沒出門　房東聞惡臭報警…驚見他腫脹躺床亡

拚多多9月開始估每月90架貨量　下半年每公斤10美元不是最高點

外傳遭中國隊2次退回　24歲神槍手逆襲「奧運一戰成名」

黃偉哲挺青年在地實踐　南市府研考會提案培力北門開跑

水腫分4級！按小腿下陷「超過20秒」小心了　不是水喝太多

中菲行看航空貨運沒有淡季　9月新增13架包機

快訊／政治獻金風暴！黃珊珊「按鈴提告」端木正

王毅：中國必將跨越「修昔底德陷阱」、「中等收入陷阱」

「航運ETF」00960成分股曝光！貨櫃三雄列前十大　長榮破9%居冠

車禍2幼童甩出車外！　僅穿尿布「高速公路趴趴走」畫面曝光

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

地方熱門新聞

即／爆施壓台鐵女站務員　嘉縣議員江志明喊冤：被抹黑帶風向

小花蔓澤蘭繁殖力強　桃園展開除蔓換現金

皇家酒廠推《進擊的巨人》艾連葉卡造型酒

移民署桃園開辦新住民AI電腦課程　教室滿座

違規頂樓加蓋套房　桃園建管處不手軟掃除

桃園2024海客季　8/ 17～9/8展開　

台電台南區處募兩千公斤普渡白米及小額捐款捐贈慈善機構

五星級鐵窗牌月餅降價　8/22開放訂購

台南安南區汙水處理廠工安意外男子送醫宣告不治

投宿旅館涉嫌行竊萬元吹風機連百元垃圾桶都不放過

台南消友會第四辦事處頒贈救災有功人員獎勵金

91歲翁外出理髮迷航47km　暖警獲報助返家

里港警8/19起　7天無號誌路口執法

中壢城市故事館　開設「說演故事工作坊」

更多熱門

相關新聞

張金鐘阿公全家捐款助家扶　祖父母節獲頒感謝狀

張金鐘阿公全家捐款助家扶　祖父母節獲頒感謝狀

於雲林北港經營氧氣行的張金鐘、杜素禎夫妻，攜手全家大小以家扶中心為基底做公益，與家人們們心手相連捐款支持脫貧公益，大家庭在祖父母節前夕捐助雲林家扶突破百萬元，雲林家扶中心主委陳燦勲今（12）日特地頒發捐助破百萬協助雲林經濟弱勢孩子脫貧的感謝狀。

中國醫大北港醫院　獲SDG10與SDG03雙銀獎

中國醫大北港醫院　獲SDG10與SDG03雙銀獎

雲林蔬菜外銷包裝廠起火　500㎡鐵皮屋成廢墟

雲林蔬菜外銷包裝廠起火　500㎡鐵皮屋成廢墟

快訊／雲林鐵皮屋大火！棧板、塑膠狂燒黑煙直竄天際

快訊／雲林鐵皮屋大火！棧板、塑膠狂燒黑煙直竄天際

古坑崁頭厝家族史編纂　劉建國：深耕地方文化

古坑崁頭厝家族史編纂　劉建國：深耕地方文化

關鍵字：

雲林替代役備役救護員國防

讀者迴響

熱門新聞

台南一家5口遺照陳列靈堂惹鼻酸　長女將返抵台

王齊麟爆「開車用手機」還發到IG！　網開嗆：人開始飄了

渣夫出國退房前「溜去買春」！《國光》網美怒離婚

可樂只排第三！汽水熱量排名　冠軍嚇死人高達「52顆方糖」

安比估今轉中颱大迴轉　雨越晚越多「全台3天下最大」

以為是蛇！外帶蛋花湯「超巨1條」煮熟了

孩童鬧脾氣躺馬路上　遭轎車「輾過頭部」

變天倒數！雨襲全台時間曝　中南部下整天「紅到發紫」

即／以色列第二大城傳「巨大爆炸聲」　哈瑪斯認了

7.1強震後餘震突歸0　日本測到深層低頻地震

施壓台鐵站務員「瞎扯腳踏車是助行器」　民團道歉：言論欠考慮

安以軒出入豪宅「奧運金牌一同玩」富尪見不到她

自拍成遺照！台南女遭撞死　婆婆見機車哭認：我媳婦

恐惹怒好兄弟　中元普渡「10種食物」別拜

籃籃爆交往球星打包回香閨被拍！　張立東IG「轉發1貼文」洩心情

更多

最夯影音

更多

池昌旭突提「李到晛」遭涎鎮攻擊XD　聽林智妍狂問「我漂亮嗎」：夠了！

【解鎖新功能】2萬多水平儀拿來剪髮　結果成品超完美！

籃籃遭爆雙面人泛淚：有點心碎　熱戀郭嚴文？徐乃麟解圍「看不上XD」

《異形：羅穆路斯》睽違7年再掀恐懼　「抱面體、破胸體」襲擊！殘暴畫面曝

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面