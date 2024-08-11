古坑崁頭厝家族史編纂啟動　劉建國：深耕地方文化

▲行政院農業部農村再生基金特別選定雲林縣古坑鄉崁頭厝社區，立法委員劉建國、古坑鄉長林慧如，展開「農村聚落家族史的編纂」計畫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

為深入探討台灣農村變遷，行政院農業部農村再生基金特別選定雲林縣古坑鄉崁頭厝社區，立法委員劉建國、古坑鄉長林慧如，展開「農村聚落家族史的編纂」計畫，林慧如鄉長指出，期盼未來每個鄉村都能有屬於自己的地方誌，讓後代子孫了解故鄉的歷史與文化。

立委劉建國表示，對自己居住的地方有深入的了解是非常重要的事，為了讓崁頭厝的在地人文、地景以及相關沿革能完整保留，林慧如鄉長向中央爭取資源，最終成功爭取到農村再生基金補助56萬元，鄉公所自籌14萬元，共同投入此項計畫。

劉建國說明，「農村再生條例」施行十餘年，已成功輔導全台眾多農村社區發展，但農村的歷史記憶與文化資產卻面臨失傳的危機。此次計畫將透過深入訪談、文獻蒐集等方式，完整記錄崁頭厝社區的家族史，重現百年來農村生活的點滴，並進一步探討農村社會的變遷與發展。

古坑鄉長林慧如強調，過去已成功編纂了麻園社區誌及古坑鄉誌，深知地方誌對地方文化傳承的重要性，盼未來每個鄉村都能有屬於自己的地方誌，讓後代子孫了解故鄉的歷史與文化。

劉建國提到，農村是台灣的根，農村的故事更是臺灣的故事，透過家族史的編撰，不僅能保存珍貴的文化資產，更能讓後代子孫了解祖先的智慧與努力，進而激發對家鄉的認同感。

▲行政院農業部農村再生基金特別選定雲林縣古坑鄉崁頭厝社區，立法委員劉建國、古坑鄉長林慧如，展開「農村聚落家族史的編纂」計畫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）