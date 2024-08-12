慈愛傳家！張金鐘阿公全家捐款助家扶　祖父母節獲頒感謝狀

▲經營氧氣行的張金鐘、杜素禎夫妻，攜手全家大小以家扶中心為基底做公益，與家人們們心手相連捐款支持脫貧公益。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

於雲林北港經營氧氣行的張金鐘、杜素禎夫妻，攜手全家大小以家扶中心為基底做公益，與家人們們心手相連捐款支持脫貧公益，大家庭在祖父母節前夕捐助雲林家扶突破百萬元，雲林家扶中心主委陳燦勲今（12）日特地頒發捐助破百萬協助雲林經濟弱勢孩子脫貧的感謝狀。

「父母慈、子女孝」的家庭是社會穩定的來源，以感恩傳為主軸，更是家庭和諧重要關鍵。雲林家扶陳燦勲主委說，八月的最後一個週日是「祖父母節」，今日提前感謝這對持續領著全家人投入公益的祖父母。67歲張金鐘、與太太杜素禎多年率先捐助雲林家扶，更讓家人瞭解做公益隨時都可進行，而且不論捐助多寡，付出時間長或短，只要是社會公民的一份子都需要多關懷與付出。

陳燦勲主委指出，張金鐘14年前以經營氧氣行捐助雲林家扶，陸續將家人名義每月300元助養開始，認識瞭解到家扶助貧、脫貧工作的艱鉅任務。尤其看見家扶年年歲末招待全縣所服務經濟弱勢家庭來園遊會享用美食，送民生物資又送家電用品，更擔心經濟不佳學生無法註冊就學，每學期發出約500多萬助學金，多年來不僅源昌氧氣行又以自己名字，而大兒子、大女兒、二女兒還有媳婦、內孫與外孫陸陸續續接棒成為雲林家扶捐款者。

氧氣達人67歲張金鐘說，謝謝家人支持一起做公益，促成雲林家扶在祖父母節前夕送這個百萬捐款者感謝狀，更謝謝老婆始終支持，讓全家因家扶的愛而凝聚，特別感謝陳燦勲主委於2010年的號召開始接觸家扶，讓我們有機會參與濟貧工作，又加入了扶幼委員會，清楚瞭解家扶服務項目，在坐而談不如起而行。

今日收到雲林家扶送捐款百萬感謝狀，氧氣祖父母張金鐘杜素禎直呼，這是祖父母節最好禮物，特地帶來氦氣灌氣球與現場家扶孩子們同樂，也分享給子女在公益的好家庭中成長是多麼幸福。陳燦勲主委謝謝擔任雲林家扶的扶幼委員多年，也恭喜將於9月接受家扶全國扶幼大會表揚，感激多年來捐贈民生物資與善款，種下福田帶動全家人公益的動力持續不斷前進。

▲67歲氧氣達人張金鐘說，謝謝老婆始終支持，讓全家因家扶的愛而凝聚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）