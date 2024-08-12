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城鄉無距關照不歇！中國醫大北港醫院獲SDG10與SDG03雙銀獎

▲中國醫藥大學北港附設醫院參與第四屆「TSAA台灣永續行動獎」榮獲「SDG10減少國內及國家間的不平等目標行動」銀牌獎及「SDG03 健康與福祉」銀牌獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲中國醫藥大學北港附設醫院參與第四屆「TSAA台灣永續行動獎」榮獲「SDG10減少國內及國家間的不平等目標行動」銀牌獎及「SDG03 健康與福祉」銀牌獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中國醫藥大學北港附設醫院以「城鄉無距、關照不歇」及「數位化生活，無障礙－雲林海線長者的數位教育計畫」參與2024年台灣永續能源研究基金會第四屆「TSAA台灣永續行動獎」榮獲「SDG10減少國內及國家間的不平等目標行動」銀牌獎及「SDG03 健康與福祉」銀牌獎，同時也是雲林縣唯一獲獎之醫院。

為減少國內偏鄉醫療不平等，中國醫藥大學北港附設醫院團隊引進最新設備及世界同步照護指引，秉持微創、智慧、無痛、安全、個案管理、恢復快理念，量身訂製關節置換照護計劃，提供偏鄉居民優質照護，並成功達到如住院天數下降、導入智慧化醫療降低跌倒及皮膚破損發生率、運用power bi數據管理，照護指標優於關節認證醫院。

透過醫療資源整合，跨領域團隊合作發揮最大量能，守護雲林海線偏鄉居民骨關節健康，讓民眾獲得與城市相同等級之醫療照護服務，落實真正的「城鄉無距」。醫療副院長馮逸卿表示，雲林地區的長者病患為退化性關節炎大宗，中國醫藥大學北港附設醫院為骨關節雙認證醫院，醫術、護理、後置服務，均獲嚴格標準檢驗，將都市醫療資源及第一線的技術能力帶到雲林。

人口老化是目前全台乃至全球都關心且需要重視的議題，當數位時代來到，隨著手機購物、導航、通話與繳費成為生活常態，這些對年輕人來說簡單易行的活動，對長者來說卻成為難以逾越的障礙。許多長者因缺乏相應的操作技能和知識，在使用電腦、手機和其他智能設備時感到困惑和無助。

為了幫助長者克服數位落差，並與華碩文教基金會、北港扶輪社、宗聖扶輪社及中國醫藥大學合作，取得再生電腦和網路設備，開辦專門的電腦教學課程，讓長者學習基本的電腦操作和互聯網使用技巧。更與老人會合作提供手機運用課程，教導長者使用手機進行通訊、社交和網絡資訊查詢。最後，引進AI運動活動，利用智能健身設備進行健康管理和運動指導，讓長者能夠與時俱進。

院長吳錫金表示，本院視照顧偏鄉居民為己任，組織在地醫療群，並積極與產、官、學合作，彌平雲林偏鄉醫療缺乏，戮力於醫療場域落實高齡友善、智慧醫療目標，不論院內外，都以民眾需求為優先考量，此次成為雲林唯一獲獎醫院，除是肯定團隊的努力，也讓更多人看見偏鄉醫療的服務特色、長者的老化需求，將用全方位的服務，守護雲林沿海地區民眾的健康。

 ►聽Podcast #我在案發現場

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