雲林濁水溪河床全是雞毛！不法業者倒400噸家禽廢渣　逮10人送辦

記者蔡佩旻、劉人豪／雲林報導

雲林縣西螺鎮濁水溪公有河川地，長期遭不法業者傾倒堆置外縣市屠宰場家禽動物性廢渣，經過日曝雨淋現場蚊蟲孳生環境髒亂，撲鼻而來的酸腐惡臭，讓附近耕種的農民苦不堪言。雲林縣警察局刑警大隊與雲林地檢署偵辦後，共逮到10名嫌犯，依違反廢棄物清理法罪嫌，移請雲林地方檢察署偵辦。

▲不法業者傾倒400噸家禽廢渣在濁水溪河川地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警察局刑警大隊偵一隊指出，本案報請雲林地方檢察署指揮偵辦，跟監蒐證多日，於2024年4月9日執行第一波查緝，在濁水溪河床，當場查獲蔡嫌夥同失聯移工胡嫌擔任助手，連續駕駛大貨車至該處傾倒屠宰家禽之動物性廢渣，經通知雲林縣環境保護局、經濟部第四河川局等單位派員會勘稽查，發現現場遭非法傾倒動物性廢渣達400餘公噸，總面積達1600餘平方公尺，顯已違反廢棄物清理法規定。

▲不法業者傾倒畫面。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

當日再持搜索票及拘票，前往拘提另2名共犯林嫌、張嫌，並至住處執行搜索，現場查扣清運大貨車、犯嫌手機及契約書等證物。經查不法清運業者至該處傾倒動物性廢渣，負責整地之林嫌及張嫌每車次即可收取4000元不法利益，初估不法獲利達40餘萬元，另媒介人員及清運業者獲利共達百餘萬元。

經深入追查，於5月下旬執行第二波查緝，將上游不法清運業者陳嫌查緝到案後，再於6月、7月下旬將媒介提供土地堆置之詹嫌查緝到案，並追溯動物性廢渣來源，據以將台中市屠宰業者呂、楊、陳、莊等4人全數查緝到案，全案依違反廢棄物清理法罪嫌，移請雲林地方檢察署偵辦。

雲林縣警察局提醒，從事有關事業廢棄物清除、處理業務時，應遵循相關環保法令規定，對於事業方委託清理廢棄物亦應負連帶責任，事業單位在交付事業廢棄物給予清理機構時，務必確認其合法性，切勿貪圖蠅頭小利心存僥倖，以免觸法得不償失。