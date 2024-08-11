百公斤豬跳車逛馬路　台西警民協力控制「逃豬」

▲逾百公斤「逃豬」跳車逛大街，台西警協助運豬車駕駛一同將豬隻關回車上，幸未波及其他用路人，結束一場虛驚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「警察先生！大馬路有豬！」日前台西警分局東勢分駐所接獲熱心民眾報案，表示在康安路有一隻大豬在路上，影響交通，警員獲報立即前往查看，發現是「跳車豬」，而運豬車也同時已在現場並控制「逃豬」行動，在警民合作下順利將豬隻關回車上，解除一場虛驚。

台西警分局東勢分駐所警員王萬成趕抵民眾所指現場，發現路旁停了一部載運豬隻的貨車，駕駛正在驅趕一隻大豬上車，員警上前關心詢問，駕駛表示，稍早於養豬場載運數十隻豬要運往南部，來到該處時發現有豬隻掉落路面，可能是門未關緊鬆脫導致，他一發現立即停車，驅趕豬隻到路邊防止造成行車安全。

駕駛無奈指出，因豬的體型龐大逾百公斤，他一個人無法拉上車，已請貨車前來協助。警員立即於現場協助警戒，疏導往來車輛，防止豬隻衝到馬路上造成事故，30分鐘後，貨車到場順利完成工作，結束一場虛驚。

警員王萬成當場提醒駕駛，柵欄的門栓一定要鎖緊，萬一在高速公路上有豬隻掉落會危及其他用路人安全，駕駛亦感謝警方熱心協助，允諾不再大意。台西警分局表示，載運貨物沒綁好脫落，不僅會驚嚇到其他駕駛人，還有可能會引發車禍，釀成傷亡，駕駛不可掉以輕心，避免禍從天降。

▲警員王萬成趕往現場協助警戒，疏導往來車輛，防止豬隻衝到馬路上造成事故。（圖／記者蔡佩旻翻攝）