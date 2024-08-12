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社會 社會焦點 保障人權

烈焰黑煙竄天！雲林疏菜外銷包裝廠起火　500㎡鐵皮屋成廢墟

▲雲林二崙美生菜包裝場火警。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林二崙美生菜包裝廠火警，火勢猛烈、不斷發出哩啪啦的聲響。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣二崙鄉一處蔬菜包裝廠今（12）日11時許突然傳出大火，半開放的式鐵皮屋建築物內大量物品燃燒，不斷發出劈哩啪啦的聲響、濃煙直衝天際相當驚人，雲林縣消防局獲報後派出多組人車迅速趕抵現場搶救，現場無人員受困或受傷，調度機具開挖鐵皮中，燃燒面積約500平方公尺，詳細火警原因尚待調查。

二崙鄉中山路一段巷弄中，一家專作美生菜外銷的包裝廠突然發生火警，11時12分消防局獲報後派遣遣二崙、西螺、崙背、虎尾分隊車組及第二大隊前往，計出動消防車7輛、救護車1輛，消防人員17人、義消支援20人，現場由第二大隊副大隊長陳世朋指揮搶救。

▲雲林二崙美生菜包裝場火警。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林二崙鄉美生菜包裝廠火警，屋頂坍塌現場已成廢墟。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，該半開放之鐵皮工廠為包裝外銷美生菜使用，業者一早約有到現場6時許曾到工廠巡視，並未有異狀。二崙鄉長鐘東榮接獲訊息第一時間趕抵現場關切，鄉長表示，因目前非美生菜產季，所以火警當時無人在現場，僅放置包裝器具與大量塑膠菜籃及些許全新紙箱，無奈火勢一發不可收拾，廠內物品付之一炬。

▲雲林二崙美生菜包裝場火警。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林二崙鄉美生菜包裝廠火警，現場哩啪啦的聲響不斷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣消防局二崙分隊小隊長李忠義說明，今日11時12分接獲初報為一樓鐵皮建築物，有明顯火煙，無人員受困，同步通報警察局、台電、自來水公司協同處理。11時22分到達現場發現 燃燒塑膠籃及棧板，11時35分將現場火勢控制，鐵皮屋為開放性建築，調度挖土機具準備開挖坍塌之鐵皮，12時17分現場火勢撲滅，燃燒面積初步估計約500平方公尺，火警發生原因由火調人員釐清中。

▲雲林二崙美生菜包裝場火警。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林二崙鄉美生菜包裝場火警， 屋頂坍塌、現場器具付之一炬（圖／記者蔡佩旻攝，下同）

▲雲林二崙美生菜包裝場火警。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林二崙美生菜包裝場火警。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林二崙美生菜包裝場火警。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林二崙鄉美生菜包裝場火警，大量濃煙直竄天際。（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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