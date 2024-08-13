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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／民眾黨3天對質內容曝光！端木正認調節2000萬　黃珊珊一度暴怒

▲▼柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲爆發從政以來最大的政治風暴，民眾黨指控會計師端木正有17筆漏報、誤報的政治獻金款項，總計1817萬餘元，卻擅自調節差額到時樂、尼奧、木可等公司，但端木正稱均依法令規定處理。面對政治獻金爭議，據了解，民眾黨從9日晚間開始一路清查帳目，連續開3天內部會議，才得知端木正擅自調節。

關於柯文哲政治獻金爭議，一開始是由「木可公關行銷有限公司」最備受討論，該公司負責人為李文娟，李文娟為柯文哲在台北市政府時期的親信、高中同學李文宗的妹妹；而網紅「四叉貓」透過監察院政治獻金公開查閱平台公布的資料做查詢，發現「木可公關行銷有限公司」從柯文哲身上拿走3963萬2623元，其中有700萬元上寫「授權金」，但因外界普遍認為「授權金」是指肖像授權，質疑柯文哲要用自己的肖像賺錢，為何反而要給木可費用？

而民眾黨當時解釋，所謂「授權金」是「授權」木可代為管理的成本費用，競選期間應援小物種類繁多、業務繁雜，這些程序皆統一委託「木可」代為管理等行政作業，包含理貨、寄貨、送貨、倉儲及客服等多項業務，相關揭露之「授權」費用實為委託作業管理。

▲▼時樂針對「政治獻金疑雸」發出聲明。（圖／翻攝自Facebook／康仁俊）

隨後，外界開始關注「時樂股份有限公司」、「尼奧創意行銷有限公司」的活動執行費，2家公司負責人都是戴利玲，也是柯文哲競辦總幹事黃珊珊的「好閨蜜」，從2022年黃珊珊投入市長選舉到柯文哲總統大選，都不斷幫助民眾黨做造勢活動。

然而「時樂股份有限公司」、「尼奧創意行銷有限公司」卻突然在9日透過名嘴發聲明，表示2023年12月20日有500萬給時樂、216萬4311元給尼奧，以及1月15日有200萬元給尼奧，加起來共916萬4311元的款項並不存在，公司也沒開過發票，「假帳風暴」從此延燒。

8月9日：民眾黨召開內部會議了解狀況

據了解，民眾黨緊急於9日晚間8時召開會議，該場會議一共分成線上與實體同步進行，地點在民眾黨中央黨部，現場人員包括秘書長周榆修、副秘書長許甫、時任競選副總幹事陳智菡、民眾黨發言人吳怡萱、民眾黨發言人戴于文、時任競總財務長李文宗，以及「木可公關行銷有限公司」負責人李文娟；而會計師端木正則是線上參加。

▲▼端木正與柯文哲主席在會中授予聘書。（圖／民眾黨提供）

▲端木正（右）。（資料圖／民眾黨提供）

與會人士轉述，端木正當天就坦承「調節2000萬元」、「我沒報過政治獻金」一事，讓眾人覺得「怎麼可能」、「不可思議」，因為內部當時也認為會計師不會做這種事，但端木正認為一般公司作帳不符可以調節，並聲稱「監察院只管收入、不管支出」，儘管會核銷捐贈資料，也不會逐筆調查支出，因此不犯法。

與會人士透露，在場人員第一時間開始懷疑，是不是有人偷偷拿走了錢，所以才會讓端木正找不到憑證，加上當時不知道端木正調節動機為何，所以先是懷疑黨內帳目有問題，便結束了會議，當天會議時間約1小時30分鐘。

8月10日：柯文哲下令全面清查

據了解，第二天會議時間從下午1時進行，地點在柯文哲競選辦公室，也就是未來的民眾黨中央黨部台玻大樓，現場人員包括周榆修、陳智菡、吳怡萱、李文宗、李文娟、端木正與端木正的助手，以及民眾黨也找了另外一名會計出納人員參加。

一開始仍交由端木正、李文宗等人查帳，與會人士轉述，李文娟供稱「沒有短差這麼多（2000萬元」、「只知道端木正曾說『可能差200萬、300萬』，可是一直跟端木正第一天會議聲稱的「調節2000萬」數字不符，因此整場會議有將近4小時近乎停擺，毫無進度。

此時，柯文哲原訂下午2時要與民眾黨立委黃國昌、新北市議員陳世軒出席公開活動，便於下午1時30分臨時取消，由吳怡萱對外宣布「對於政治獻金帳目問題，柯文哲下令全面清查。他對每一位支持者給予他的捐款至為重視，要求經手同仁嚴肅以對、儘速釐清帳目、憑證後，即會完整對外界說明釋疑」。

▲▼立法院民眾黨團主任陳智菡。（圖／陳智菡提供）

與會人士說，由於內部會議沒有下文，民眾黨人士包括另找的出納人員才於晚間6、7時介入，並先從41萬元做分界，從將近150多筆監察院申報的41萬元以上資料，與手中收據憑證等一一核對，突然找出一筆500萬元收據未申報給監察院，黨內開始懷疑端木正漏報，進而「調節」到時樂上。

與會人士指出，後來陸續找出17筆誤報、漏報，才確定錢沒有被挪走，只是部分憑證未登打到監察院網站。當時陳智菡詢問「早知支出有問題，卻還用調節方式報出去？」端木正才點頭承認「對，不然我們沒辦法結案」、「2000萬很難調啦，標準調法是用1萬元、1萬元，總共分成2000筆去調，這樣就不會出事，但我們做不到，因為找不到2000個對象」，進而就將9筆帳灌到4家公司。

與會人士稱，隨後有詢問李文宗「你沒查帳嗎？」、「會計師登載在上面，你沒核對？」但李文宗看到漏報的單據後就啞口無言。

8月11日：黃珊珊加入會議

舉辦記者會前一天，也就是11日最後一次召開內部會議時，據了解，當天會議地點在民眾黨中央黨部，時間為下午2時召開，而黃珊珊在此時間點加入會議，因此與會人員包括黃珊珊、周榆修、許甫、陳智菡、吳怡萱、戴于文、李文宗、端木正。

由於當天會議內容是在商討12日將召開記者會，黨內一度考慮記者會要找端木正參加，與會人士說，黃珊珊當天痛斥端木正「你沒有開發票，怎麼可以核銷？」、「沒有發票，可以調節到這些公司帳上嗎？這是會計師該做的嗎？」而端木正則頻頻語塞、之後一路沈默。

▲▼柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明-黃珊珊。（圖／記者湯興漢攝）

▲黃珊珊。（資料圖／記者湯興漢攝）

與會人士稱，黃珊珊當場再問「誰叫你調節？總部的誰叫你調節？」端木正這時才承認「沒有啦！」後來黃珊珊暴怒說「全世界認為民眾黨做假帳，是柯文哲跟我叫你調節到帳上嗎？」、「你不能回答，我們就依法辦理！」儘管這3場會議都沒參加，但黨內都有事後報告給柯文哲，加上第3天柯文哲其實就在黨部開其他會議，柯會議結束後便立刻得知此事。

「低級錯誤」全世界沒人信　黨內懲處恐沒用

有黨內人士感嘆，這件事情發生之後，負責管帳的李文宗、作帳的端木正都應該受到懲處，可是如今競選辦公室已經解散，李文宗沒有黨職，就只是個眾望基金會董事長，而端木正更只是黨員，然而造成民眾黨創黨後最大危機，支持者難以信服，說出真相也沒人相信，「根本不知道接下來要怎麼懲處這些人」。

周榆修12日透露，此案不只是會計師有責任，身為財務長的李文宗也沒善盡責任，「既然李文宗是黨員，我們就把他送到中評會去（處理）了」，而黃珊珊也有自請處分，就一併移送中評會。

但據了解，目前中評會尚未確定會議召開時間，然而黨內目前卻只有「行政懲處」這一條路可走，對李文宗來說幾乎是「不痛不癢」，李文宗一句2024最佳驚句「我在這裡非常負責任地跟大家報告，我完全不知情。」身為一個財務長還沒去核對資料，到底要怎麼更「負責任」的面對此事，負起政治責任，將備受外界高度關注。

另外，柯文哲13日上午被問到要不要與端木正對質時，直言「直接叫律師告他」，而民眾黨13日晚間公佈採訪通知，宣布黃珊珊將在律師陪同下，赴地檢署提告端木正。

▲▼民眾黨「政治獻金疑雲」調查資料清楚版。（圖／民眾黨提供）

▲▼民眾黨「政治獻金疑雲」調查資料清楚版。（圖／民眾黨提供）

▲▼民眾黨「政治獻金疑雲」調查資料清楚版。（圖／民眾黨提供）

▲▼民眾黨「政治獻金疑雲」調查資料清楚版。（圖／民眾黨提供）

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