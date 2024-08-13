快訊／柯文哲政治獻金風暴　民眾黨明將提告端木正

▲柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨新北市議員陳世軒主持直播節目，邀來賓釣蝦聊時事，13日也應景邀請立法院黨團主任陳智菡，談談黨內這次的風暴。陳智菡說，預計明天將對會計師端木正提告；她解釋，因與端木正的合約包含「比帳、登載」，他必須要履行義務，若有登載不實的狀況的話，他要負法律責任。

陳世軒在節目開始時先問，昨天從外部看記者會，把單據都找出來了，也很直接告訴大家疏失在哪裡，但這樣有止血？我覺得，大家產生了更多疑問，會計師怎麼會發生這麼誇張的事情？民眾黨都把錯推給會計師。

陳智菡表示，記者會結束後有部分疑問確實澄清，當尼奧、時樂發聲明稿時，外界會質疑競總是不是開假發票、錢是不是被A走等等，昨天至少針對900萬的部分做澄清。

陳智菡說，一般來說會計師不會同時做登載、申報，但去查了與會計師簽的合約，發現內容確實是包含比帳、上傳都是由端木正處理，「財務長把這些責任都交給端木正」。

回顧查帳當天，陳智菡表示，當時詢問為什麼會短差時，端木正說短差了2000萬，內部一度懷疑是不是有人「上下其手」。但經詢問後，發現會計師跟財務長出現矛盾，而共通點是2000萬不見，是沒報帳到還是被A走？後來一筆一筆查，發現很多筆沒有被申報到監察院，「不是沒有憑證，是會計師沒有上傳」。

陳智菡還說，那天查帳時端木正也在現場，在看到找出單據後，他竟說，「因為資料太多，沒有辦法一筆一筆去查，所以就把大筆的金額灌到這些公司」。陳還說，你把錢灌到這些公司、或是找不到2000萬，有跟任何競選總部的人說嗎？他說沒有，但他說這是會計師的合理調節。

陳世軒接著問，會不會對會計師做法律上的動作？陳智菡說，「會，已經準備要提吿了」，藉由司法還原一些真相。陳說，在釐清相關責任並檢視合約後，如果只委託端木正會計師去做監察院認證的部分，那就不能叫他做登載的工作，但合約很清楚是要「比帳、登載」，他必須要履行義務，若有登載不實的狀況的話，他要負法律責任。