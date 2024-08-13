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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭指欠款1300萬　木可公司將提告立鼎、葉智光

▲▼柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨主席柯文哲近來捲入政治獻金風波。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲近來捲入政治獻金風波，遭控總統大選募款流向木可公關公司。針對自稱是「前木可公關公司總經理」的葉智光（sky），木可公司澄清，葉先生從未任職於木可公司；此外，木可公司還說，葉智光多次公然造謠，嚴重損害本公司名譽，故本公司近日將委託律師正式提告，絕不寬貸，至正視聽。

木可公司委任律師、聲威法律事務所陳慶尚律師13日表示，謹代當事人木可公關行銷有限公司提出聲明，本公司因立鼎公司及其業務接治代表人葉智光（sky）先生，近日多次於公開場合發表不實言論，抹黑栽贓本公司，為澄清事實，本公司再次發表聲明，請社會大眾公斷。

第一，本公司未積欠立鼎公司任何款項，該公司只會上媒體及社群平台造謠,，卻提不出實質證據，其心可議。第二，葉智光（sky）先生於媒體上聲稱，曾任木可公司總經理，本公司鄭重澄清，「葉智光先生從未任職於木可公司，對於其不實言論，絕不寬貸，將委請律師提告」。

其次，木可公司也公開請教立鼎公司及葉智光先生，第一，若本公司真的欠款，在這麽長的時間裡，為何不直接上法院提告求償？為何至今只敢躲在媒體放話？其心虛之情，不言可喻。

第二，其聲稱代墊鉅款，鉅額款項，代墊不易，為何立鼎公司不與本公司簽訂任何書面憑證，以維護自身權益？實在有違商業常理，還是只是藉機造謠炒作話題？

第三，葉先生聲稱擔任過木可公司總經理，可有薪資證明？勞健保證明？或其他可佐證之資料？

此外，木可公司說，鑒於立鼎公司與其業務接洽代表人葉智光先生，多次公然造謠，嚴重損害本公司名譽，故本公司近日將委託律師正式提告，絕不寬貸，至正視聽。

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