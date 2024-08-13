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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲「假帳」端木正隻手之天？　綠曝申報系統打臉：不可能單獨作帳

▲▼柯文哲到民眾黨黨部開會 表示要直接找律師告會計師。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲到民眾黨黨部開會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲的政治獻金爭議疑雲，被爆出多筆假帳，民眾黨昨召開記者會說，都是外包會計師便宜行事、自行調節，登打業務漏報缺報，今天還加碼要告會計師。對此，民進黨發言人吳崢今（13日）表示，事實的真相是，會計師「不可能」單獨作帳，「登帳」和「查帳」也不會是同一個人，因為系統不允許，有權限「登帳」的是候選人本人和候選人團隊助理，會計師只能查詢，不能編輯。

對於柯文哲政治獻金風波，民眾黨稱，是會計師端木正有17筆漏報、誤報的款項，總計1817萬餘元，卻擅自調節差額到時樂、尼奧、木可等公司；但端木正則發聲明駁斥均依法令規定處理。

吳崢列出監察院政治獻金申報系統的權限說明。他表示，有權限「登帳」的是候選人本人和候選人團隊助理，會計師只能查詢，不能編輯。所以帳只會是柯文哲競總人員登的，而不是會計師。

吳崢直言，退一萬步，假設端木正會計師，真的有幫柯文哲「登帳」。那會有四個疑點：第一、會計師權限不能編輯，端木正不能用會計師身份登入。第二、端木正改用候選人團隊權限登入系統。第三、端木正用誰的權限登帳，是柯文哲本人？還是助理？第四、是誰給端木正權限的？

對於民眾黨說法，吳崢批評，柯文哲把所有的錯推給會計師，以為這樣可以切割。但實情是，當柯文哲承認「登帳」錯誤時，「依照監察院申報的規定，就是候選人，也就是柯文哲本人要負全責！」
 

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