政治獻金平台會計師僅能「查詢」　端木正登錄收支需柯文哲、競總授權

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲的政治獻金爭議疑雲，被爆出多筆假帳，民眾黨稱外包會計師端木正便宜行事、自行調節，登打業務漏報缺報，明日加碼提告。端木正則強調監察院、檢方會還他清白。而最為關鍵的監察院政治獻金申報系統部分，事實上，「會計師」僅擁有查詢功能的唯讀模式，端木正必須取得柯文哲或總部助理權限，才能進系統登打。而系統內的所有編輯動作，都會留下異動人員紀錄，只需要擁有權限者將憑證插入讀卡機，就可以確認。

政治獻金收入跟支出都要逐筆上傳監察院網站登記，系統會生成一張空白傳票，把登打的交易日期、會計科目、摘要跟憑證號數寫出來，還要檢附單據並蓋兩個印章，一個是擬參選人、另一個是則是製表人，如果參選人競選經費超過一千萬，就要把這些票證交給會計師生成報表並簽證，之後送到監院，登載過程相當繁瑣。

此次政治獻金風波，民眾黨稱，是會計師端木正有17筆漏報、誤報的款項，總計1817萬餘元，卻擅自調節差額到時樂、尼奧、木可等公司；但端木正則發聲明駁斥均依法令規定處理。

▼監察院政治獻金登載規定。（圖／翻攝林亮君臉書）



而最為關鍵的政治獻金申報系統中，監察院設置了三層權限，「擬參選人本人」擁有全部權限；「助理」僅可做登打收支帳、列印收支帳、列印收據、查證公示資料以及製作黏貼憑證；「會計師」僅可做「查詢」功能，也就是唯讀模式。換句話說，若柯文哲或競總未提供端木正權限，他無法上網登打收支帳。

而系統內的所有編輯動作，都會留下異動人員紀錄。誰刪除哪些項目、列印了幾次都會留下紀錄。

北市議員林亮君也舉她的申報經驗為例，她表示，在會計報告書申報送出之前，會有一個頁面供申報人填寫「製表人」、「聯絡人」。甚至在最終確認頁面還有申報人特別聲明事項，如果有特別需要說明的事情，像是「本辦公室將會計報告書登打及申報全權授權給會計師，有錯誤去找他」這種事就可以寫在這裡。

林亮君說明，也就是說，要揪出到底是哪個壞蛋做出「誤報」其實沒那麼難，柯文哲只需要將你本人的憑證插進讀卡機，登入監察院的政治獻金網路申報系統上，看看200萬、216萬、500萬這三筆到底是誰去異動的，就真相大白了。

另外，在申報最後一步，送出會計報告書的時候，會出現「擬參選人本人」專用頁面，內容背書「以上資料，本人均係依法誠實申報，如有不實，願受法律制裁。」意即擬參選人本人必須負起全責。