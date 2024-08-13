端木正稱「政治獻金申報0經驗」　民眾黨將找第三方會計團隊查帳

▲柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲近來捲入政治獻金風暴，黨內直指委任的會計師端木正因找不到單據，將近2000萬的款項灌到其中幾間公司中，並聲稱是「自行調節」。民眾黨立院團主任陳智菡13日說，將對端木正提告外，且在釐清帳務過程中，端木正更自爆沒有申報政治獻金的經驗；陳說，後續將委請第三方會計團隊介入，進行之後的查核工作。

新北市議員陳世軒13日晚間與民眾黨立院黨團主任陳智菡直播，談到政治獻金風暴時，陳智菡說，回顧當天查帳過程，端木正也在現場，在看到找出單據後，他竟說，「因為資料太多，沒有辦法一筆一筆去查，所以就把大筆的金額灌到這些公司」。

陳智菡還說，當下也問端木正，那時候把錢灌到這些公司、或是找不到2000萬，有跟任何競選總部的人說嗎？端木正說沒有，但他說這是會計師的「合理調節」。

陳世軒接著問，會不會對會計師做法律上的動作？陳智菡說，「會，已經準備要提吿了」，藉由司法還原一些真相。陳說，在釐清相關責任並檢視合約後，如果只委託端木正會計師去做監察院認證的部分，那就不能叫他做登載的工作，但合約很清楚是要「比帳、登載」，他必須要履行義務，若有登載不實的狀況的話，他要負法律責任。

另外，針對是否會請第三方會計團隊介入？陳智菡說，「會，兩邊雙管齊下」。陳表示，會先提告捍衛清白，因為端木正發了一個語焉不詳很模糊的聲明，彷彿他一個人、小小的會計師事務所就是弱勢、是應該要被保護，但事實上民眾黨被輿論檢視時，才是最弱勢的，因此希望透過司法程序爭取清白。

陳智菡說，第三方查核也是一定要的，因為申報資料要補正，必須經過另一個會計師的簽核，現在不能再委託端木正。

陳智菡坦言，當時應該讓第三方機制進入，端木正過去也蠻支持民眾黨、也參與過黨務運作、海選過不分區，但老實說，有些東西還是要看長期的信譽，「端木正說，他沒有報過政治獻金，但這也沒關係、可以去問監察院，但他就說沒報過」。