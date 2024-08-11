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「穿越400台南物產展」台中大遠百登場　黃偉哲邀大家遊台南享美食

▲「穿越400台南物產展」10日在台中大遠百10樓南棟開展，市長黃偉哲11日特別出席活動記者會，啟動儀式以台南鹽作為揭幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「穿越400台南物產展」10日在台中大遠百10樓南棟開展，市長黃偉哲11日特別出席活動記者會，啟動儀式以台南鹽作為揭幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「穿越400台南物產展」10日在台中大遠百10樓南棟開展，展期自10日起至8月18日，集結了近30家台南在地優質伴手禮品牌，並展示台南知名古蹟安平古堡與赤崁樓的模型，呈現台南的地方特色與文化，為現場增添濃厚的台南氛圍。

台南市長黃偉哲11日特別出席活動記者會，啟動儀式以台南鹽作為揭幕，象徵「平安台南、穿越四百」的概念，並將台南傳統古禮「做16歲」呈現在台中。黃偉哲表示，此次展售會呈現台南多元的風貌，讓民眾不必南下即可購買台南特色伴手禮。他也歡迎大家到台南遊玩，親身體驗台南的文化魅力。

▲「穿越400台南物產展」10日在台中大遠百10樓南棟開展，市長黃偉哲11日特別出席活動記者會，啟動儀式以台南鹽作為揭幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲進一步指出，台南擁有人文與美食資源，期望透過此次展售會，讓更多人認識並喜愛台南的優質產品與文化。這次也網羅台南多家知名品牌與特色店家，並設置多項互動體驗活動，如「府城400抱枕DIY」和「祈福平安鹽袋DIY」，讓參觀者能親手製作紀念品，感受台南的傳統與創新。

▲「穿越400台南物產展」10日在台中大遠百10樓南棟開展，市長黃偉哲11日特別出席活動記者會，啟動儀式以台南鹽作為揭幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

經濟發展局表示，這次物產展期間，現場除了展售台南特色美食、伴手禮、工藝品外，還規劃了多重消費滿額抽獎活動。凡消費滿1500元即可獲得限量祈福平安鹽，消費滿2000元則有機會抽中Apple iPad、生活小家電及台南特色物產等獎品。

▲「穿越400台南物產展」10日在台中大遠百10樓南棟開展，市長黃偉哲11日特別出席活動記者會，啟動儀式以台南鹽作為揭幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，台中大遠百加碼推出「穿越400買千送百活動」，活動期間於男女裝及童裝樓層消費滿3000元，即贈送100元台南物產展抵用券。期望透過活動加深台南與台中的文化交流，並歡迎大家前來體驗台南多元豐富的文化魅力。

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