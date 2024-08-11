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台南正統鹿耳門聖母廟　連2天七夕節慶活動吸引眾多民眾感受愛的節日！

▲台南正統鹿耳門聖母廟8月10日至11日，舉辦【月老殿七夕祝福活動】、【月老路跑活動】等多項七夕系列活動，吸引眾多民眾熱情參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南正統鹿耳門聖母廟8月10日至11日，舉辦【月老殿七夕祝福活動】、【月老路跑活動】等多項七夕系列活動，吸引眾多民眾熱情參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南正統鹿耳門聖母廟8月10日至11日，舉辦【月老殿七夕祝福活動】，在這浪漫的時刻，無論是單身或是已有對象，都可以在月老的面前留下七夕的祝福，為自己的感情生活注入更多幸福與美滿，眾多有情男女到月老殿拜月老，祈求一段美好的姻緣。

▲台南正統鹿耳門聖母廟8月10日至11日，舉辦【月老殿七夕祝福活動】、【月老路跑活動】等多項七夕系列活動，吸引眾多民眾熱情參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

8月10日下午4時起跑的【月老路跑活動】為七夕增添動感與活力。跑步就像戀愛，挑戰極限的同時，也讓人在喜悅與痛苦中成長。月老星君與大家一同起跑，陪伴你度過這段充滿挑戰與感動的路程。

▲台南正統鹿耳門聖母廟8月10日至11日，舉辦【月老殿七夕祝福活動】、【月老路跑活動】等多項七夕系列活動，吸引眾多民眾熱情參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

8月10日至11日，【宮廷古風攝影棚-穿越愛河】特別推出七夕優惠活動，讓您與心愛的人一同穿越時空，體驗古風之美。室外漢服租借兩人同行一人免費，並加碼活動：穿漢服至月老殿拍照並上傳至社群軟體，即可獲得神秘限量小禮物，讓您在這個七夕節留下最美好的回憶。

▲台南正統鹿耳門聖母廟8月10日至11日，舉辦【月老殿七夕祝福活動】、【月老路跑活動】等多項七夕系列活動，吸引眾多民眾熱情參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

8月10日下午2時至23時與8月11日下午1時至2時的【戀愛市集】將帶給民眾滿滿的戀愛氛圍。市集活動豐富多彩，包含音樂播放、表演藝術、火舞、花式籃球等多項精彩節目。尤其是8月11日的鄭怡琳•琳琳壓軸七夕浪漫演唱會，將為市集活動畫下最完美的句點。無論是和朋友一起逛市集，或是與另一半共享甜蜜時光，都能在這裡找到屬於您的浪漫回憶。

▲台南正統鹿耳門聖母廟8月10日至11日，舉辦【月老殿七夕祝福活動】、【月老路跑活動】等多項七夕系列活動，吸引眾多民眾熱情參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）8月10日，正統鹿耳門聖母廟還舉辦【熱情捐血】活動，讓大家在甜甜蜜蜜過七夕的同時，還能捐出熱血，做公益。其中參加捐血活動的朋友們，獲贈月老御守及全聯提貨券，讓捐血民眾在這個七夕節收穫滿滿的幸福與愛心。

正統鹿耳門聖母廟連2日的七夕系列活動，吸引眾多民眾到場參與，共度一個充滿愛意與回憶的美好節日！

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