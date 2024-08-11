台南學甲濕地保育輕旅行活動　親子熱情參與「愛上學甲濕地」

▲台南學甲濕地保育輕旅行活動，親子一同熱情參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市生態保育學會特別規劃舉辦的「2024年學甲濕地保育輕旅行」體驗行程活動，11日吸引不少來自各地親子熱情參加，對於學甲濕地生態旅遊保育輕旅行活動，慶安社區理事長卓華民、六安里長林佩玲、六安社區理事長林黃秋月等參與民眾都強調「愛上學甲濕地」不虛此行。

來自各地參加「2024年學甲濕地保育輕旅行」體驗活動的親子民眾，11日第1站來到3級古蹟學甲慈濟宮，參觀交趾陶文物館、800年歷史的保生大帝神尊及300多年古廟古蹟後，前往「學甲濕地生態園區」參觀，一行人先在急水溪堤防上的第2賞鳥亭聽取副總幹事黃永豐解說學甲濕地的形成由來，以及黑面琵鷺的棲息環境，隨後到賞蟹區聽取總幹事蔡振賢進行招潮蟹、紅樹林的導覽解說以及趣味問答，隨後到新近完成的第1賞鳥亭，登高急水溪堤防觀賞一覽無遺的生態環境。

包括慶安社區理事長卓華民、六安里長林佩玲、六安社區理事長林黃秋月以及許多親子民眾對於學甲濕地的自然環境以及生態景觀都相當號奇與認同，尤其近距離接觸到招潮蟹等，對於許多城市來的親子都感到嘖嘖稱奇。

一行人隨後，再到學甲秘境老塘湖藝術村攬勝，觀賞武俠電影，台灣奇案，戲說台灣，拍攝取景地點，還在園區進行虱目魚魚丸DIY體驗活動，午餐享用古早味炒米粉、虱目魚丸湯。

台南市生態保育學會理事長邱仁武表示，舉辦學甲濕地保育輕旅行活動，希望藉由產業文化活動結合觀光旅遊、生態保育的體驗行程，期望以深度導覽與體驗指導，使得參加民眾對於「學甲濕地生態園區」的認識，落實親子生態保育觀念能夠充分的了解，透過各地遊客的參與，使得「學甲濕地生態園區」增加能見度，能夠更充分的展現在地的人文、生態保育及自然特色景觀的呈現。