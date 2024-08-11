台南做工行善團助弱勢建家園完成第266戶　獨居老人溫馨入住感恩

▲台南市勞工局「做工行善團」樂「繕」不倦，兵分三路分別前往學甲區、官田區進行修繕，學甲區修繕案在今日完工，這是做工行善團第266戶愛心修繕義舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局「做工行善團」樂「繕」不倦，假日再度啟航為弱勢族群修屋，11日志工夥伴們兵分三路，分別前往學甲區、官田區進行修繕，並至官田區二手家具倉庫進行包膜整理，學甲區修繕案在今日完工，這是做工行善團第266戶愛心修繕義舉，落實黃偉哲市長「希望家園」理念，為弱勢族群築夢踏實。





居住學甲區的謝老先生獨居在破舊老房，收入微薄，現年已81歲。案主每月僅領取中低收入老人生活津貼約8千多元，經濟狀況僅能維持基本生活，無力修繕住處。居住房屋年久失修，屋頂破洞，天花板大片木材剝落頹壞，居住環境不佳。

經勞工局「做工行善團」進行會勘後，便啟動修繕期程，電氣工會先進行移電表申請臨時電施工，泥水工會拆除團隊完成屋頂磚瓦、天花板拆除清運，電子機械加工工會完成屋頂鐵厝鋼板更新施工，電氣工會完成化糞池埋設、配電管路及線路施工，木工工會完成隔間矽酸鈣板、天花板輕鋼架施工，鋁製品工會完成鋁窗安裝，泥水工會接力完成浴室及房間的地面與牆壁等磁磚鋪設、牆壁補強與無障礙坡道施工，木工工會從二手家具倉庫運送衣櫥及床組等家具。

本週週間鋁製品工會完成大門安裝，正懿企業公司完成房間浴室等處木門安裝，電氣工會完成馬桶安裝，今日則由油漆工會接力進行牆壁美化粉刷，電氣工會進行衛浴設備安裝，各工會志工馬不停蹄加排期程趕工修屋，今日終於大功告成，案主滿心感激。

完工時刻王鑫基局長與勞工局做工行善團夥伴們一起為案家掛上漆有「做工行善團 有情有疼心ㄟ厝」圖樣木牌，大台南總工會致贈晴天坊手工刺繡涼被給案家做為入厝禮，志願協會志工曹至清及陳雪惠賢伉儷亦捐贈電風扇、吹風機等家電，志工們的愛心，再一次點亮台南的溫暖人間，市議員謝舒凡也帶來甜點到場關心案主及慰勞志工。

官田區60歲的王先生與侄子一起棲身的三合院古厝，今年突逢一場大火，造成屋內損毀大半，所幸王先生與侄子及時逃離，然而火災造成祖厝損失慘重，完全無法想像修繕的費用。所幸勞工局會同做工行善團場勘後，因結構未損壞，而盡速展開房屋修繕，由做工行善團各個工會及志工展現專才，今日工程已來到電氣工會進行的安裝燈具及衛浴設備施工，以及木工工會客廳、臥房、天花板輕鋼架施工。後續將繼續由泥水、電氣及油漆工會依序完成修繕任務，讓案主及姪子可以盡速重返熟悉的家園。





另外，台南市勞工志願服務協會的梁志男理事長今日率領協會的志工前往官田區的二手家具倉庫，進行家具的包膜和整理工作。未來將根據弱勢家庭房屋修繕的實際需求，挑選合適的二手家具送給每一位家庭。





王鑫基局長表示，衷心感謝所有「做工行善團」志工，尤其是在天氣變化急遽的颱風季節，仍努力不懈為弱勢家庭修繕打拼。每一件修繕案，都載滿志工與各界的善心與努力，更開啟了傳承的社會意義。本週假日家庭志工共有八對夫妻檔：油漆工會為吳宏興及劉秀英，薛志強及李美瑩，鍾得道及羅月秀，木工工會為田政仕及黃麗娜，志願服務協會為梁志男及林佳香，曹至清及陳雪惠，楊伯池及陳秀琴，李俊平及陳美華；手足檔則有油漆工會李美芬及李美瑩共同參與；志工們齊心協力無私奉獻，透過民間與政府共同合作的力量，協助更多需要幫助的弱勢族群。