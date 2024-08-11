台南女警執勤突失聯！1hr後在家找到人　疑不滿遭所長責難

▲台南女警服勤時突然離開派出所回家。（圖／翻攝自六分局官網）

記者林東良、劉人豪／台南報導



台南市警六分局金華派出所1名女警，10日服勤到一半，沒請假突然提早1個小時離開派出所返家，外傳是女警受理1起500萬元詐騙的案件，不滿所長責難她未調閱監視器。對此，台南市警六分局回應表示，無不當言詞管教問題，另外，該女警8月10日均正常出退勤，直至晚間始發生未經請假離所之勤務缺失，將依相關規定處理。

台南市警六分局指出，金華派出所一名女警，於8月10日下午受理一件百萬詐騙案件，由於打擊詐騙為當前重點工作，且被害人有提供車手影像，所長遂詢問受理女警有無調閱監視器釐清，該女警表示尚未調閱，所長考量該女警11日輪休，告知將由所內其他同仁協助調閱，請女警輪休日好好休息，無須返所。

所長於8月10日晚間發現原應一起服勤的女警已於晚間約9時離開派出所，所長立即向分局報告，並持續撥打電話聯繫及通知其家屬，最後於晚間22時許確認該女警已安全返回住所。

台南市警六分局表示，經了解所長於此事件中並無不當言詞管教問題，另外，該女警8月10日均正常出退勤，直至晚間始發生未經請假離所之勤務缺失，本分局將依相關規定處理。

台南市警六分局強調，對於各類案件，要求同仁務必依規定受理，並鼓勵同仁認真調查偵辦，確保民眾權益，並未給予同仁績效壓力。在事件發生後，分局優先確認同仁安全無虞，對於該名女警的情況，將於其上班、心情平復後，協助所長加強雙方之溝通，並持續關注該員工作狀況，同時也要求各級主管注意管理態度、技巧，確保每位員警能夠充分的理解，營造良好的工作環境。