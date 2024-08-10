日月潭外來種魚對決！釣客拿漁網隨手撈…殲滅一個庄頭的珍珠石斑

記者郭玗潔／南投報導

號稱「日月潭三害」的外來種珍珠石斑、魚虎、紅魔鬼近期進入繁殖期，資深釣客「日月潭一等高」日前恰巧發現，有珍珠石斑公母魚帶領近千隻幼魚形成的「魚球」橫行潭區，正巧遇上兇猛的「紅魔鬼」侵擾，珍珠石斑公母魚為保護幼魚，向前和紅魔鬼對峙，他趁機拿起魚網往水下猛撈，幾乎將千隻幼魚全部撈起，讓珍珠石斑幾乎「滅團」。

釣客「日月潭一等高」近日晚間在日月潭船屋釣魚，看到有珍珠石斑帶領近千隻幼魚形成的「魚球」正在水中前進，正巧碰上兇猛的「紅魔鬼」想吃小魚，珍珠石斑公母魚為了護幼上前和紅魔鬼對峙，「日月潭一等高」隨即趁魚球幾乎停下不前進時，拿起魚網朝魚球撈了3次，保守估計每一網都撈到2、3百隻珍珠石幼魚，共將近千隻外來種一網打盡。

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▲釣客用漁網撈起4、5百隻外來魚種珍珠石斑。（圖／日月潭一等高授權，下同）

「日月潭一等高」將網內活跳跳的小魚拍成影片，放上網表示「哥不小心滅了日月潭一個庄頭的外來魚種」，網友紛紛在底下討論「酥炸椒鹽應該不錯」、「這如果拿來餵紅龍應該很補吧？」，也有人發問「珍珠石斑魚會危害生態嗎？」，有熱心網友解答說「他算是外來種，他全名是馬拉麗鱧魚，在早期80年時候是辦桌上的清蒸淡水石斑菜餚，後續有人肆意放養（生），導致原生物種都被他吃光光了」。

「日月潭一等高」表示，魚虎在日月潭可說沒有天敵，而珍珠石斑和紅魔鬼則勢均力敵，這次趁珍珠石斑公母魚和紅魔鬼對峙，導致珍珠石斑的幼魚「魚球」行進暫停時，在半個小時內就撈起近千隻幼魚，也稍微減少了一些外來種魚的數量。