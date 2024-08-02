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金門釣客「遭陸扣5個月」終於能回家了　陳玉珍7日陪家屬赴陸接人

▲▼陳玉珍 聯訪 澎湖漁船事件 中資建設離島 相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲金門胡姓釣客被大陸扣押5個月「終於能回家了」，金門縣立委陳玉珍將在7日跟胡男親友一起前往接人。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林名揚、趙蔡州／金門報導

金門25歲胡姓釣客今年3月跟朋友出海釣魚，不料迷航到泉州海域被中國大陸海警尋獲，後續他因為具有軍職身份遭陸方扣押至今。國民黨金門縣立委陳玉珍1日表示，經過她不斷與陸方相關單位協調，陸方終於同意釋放扣押的胡男，她將在7日陪同家屬一起前往大陸接送胡男返回台灣。

陳玉珍表示，金門2名釣客今年3月出海釣魚，不料迷航至泉州海域，被大陸海警尋獲滯留，事情發生後她第一時間就找上國台辦進行溝通協調，事發5天後其中一位釣客順利返回金門，但另一名胡姓釣客因為被查出具現役軍人身分，被大陸滯留至今。

陳玉珍說，由於事件發生在「0214事件」雙方談判破裂後，當時兩岸的氣氛非常差，導致她不論是5月時在北京與國台辦會談，或6月時在海峽論壇再與國台辦有關人士請求讓胡姓釣客返金，對方均回應等「0214事件」妥善處理後再說。

如今「0214事件」圓滿解決，她也立刻與大陸有關單位聯繫，轉達胡男家屬的焦急心情，希望能盡快讓胡男返金。她認為，不論是「0214事件」或胡男遭滯留，兩岸雙方都應該秉持同理心與人道關懷，「不論是金門鄉親滯留在大陸，或是大陸人民在金門海域不幸罹難，大家都希望各自都能趕快回自己的家鄉」。

陳玉珍指出，經與陸方協調後，陸方終於同意釋放扣押的胡男，她將在7日陪同家屬一同前往大陸將胡男接回來。她感嘆，自己她一直相信近期在金門海域發生的大小風波能夠逐一解決，各方都在盡最大努力與善意讓事情得以圓滿，深切期盼未來兩岸對於攸關人民生計及人道的問題，大家能夠持續多點善意。

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