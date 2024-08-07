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快訊／滯陸金門釣客回家了！等了144天終於全家團聚

記者林名揚／金門報導

金門25歲胡姓釣客今年3月17跟朋友出海釣魚，迷航到泉州海域被中國大陸海警尋獲，因他有軍職身份遭陸方扣押至今已144天。經國民黨立委陳玉珍持續協調後，陸方終於同意釋放胡男，而其也在陳玉珍的陪同下，搭乘11點鐘的船班返回家鄉金門。

▲▼ 滯陸144天，金門釣客返抵台灣，一家人終於團聚 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲滯陸144天，金門釣客返抵台灣，一家人終於團聚。（圖／記者林名揚翻攝）

這次前往大陸迎接胡姓釣客的家屬，包括胡爸爸、胡媽媽及其8歲的女兒。其中8歲女兒6月間與奶奶去探視爸爸時，爸爸承諾，「只要考試考100分，爸爸就會回去了」，因此她今天也特地帶著考了100分的考卷來給爸爸看，而這次趕在8月8日父親節前夕迎接爸爸回去，還畫了一張父親節賀卡，祝爸爸父親節快樂，其懂事貼心，孝順之情，實在令人感動。

此外，胡男家屬為了感謝福建海警局當時的救援，特別製作錦旗《救命之恩、恩重如山》表達謝意，同時對於福建省台辦在滯留大陸期間對胡男的照顧，也贈以《大恩大德、銘記在心》錦旗致謝。

家屬表示，大陸台辦在這段期間對胡姓釣客的照顧十分周延，關懷備至，在確定今日準備返金前，也為胡姓釣客作了一次全身健康檢查，並贈送一個小書包給胡姓釣客的女兒，祝福她學業進步，未來前程似錦。

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