滯陸金門釣客7日返鄉！母拜祖先驚見「8」字香灰　預言88節團圓

▲香灰呈現「8」字，胡母說是祖先顯靈預言88節團圓。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

金門25歲胡姓釣客今年3月跟朋友出海釣魚，迷航到泉州海域被中國大陸海警尋獲，因他有軍職身份遭陸方扣押至今。國民黨金門縣立委陳玉珍1日表示，持續協調後陸方同意釋放胡男，7日將陪同家屬一起前往大陸接送胡男返回台灣。對此，胡母（2）日表示，日前向祖先燒香時，香灰呈現「8」字未斷，就是預言孩子8日前會回家共度88節，真的很神奇。

金門一名胡姓士官，今年3月與同伴出海釣魚，卻不慎迷航至中國泉州海域，遭中國海警發現後帶回留置，不具軍人身分的同伴早已被放回台，但他因任職國軍士官身分敏感，遲遲無法返台，而家人為讓他能儘速返台，事發後已幫他申請獲得退伍令。

▲胡母說媳婦會準備好豬腳麵線。（圖／記者林名揚翻攝）

陳玉珍1日表示，由於事件發生在「0214事件」雙方談判破裂後，當時兩岸的氣氛非常差，導致與國台辦有關人士請求讓胡姓釣客返金，對方均回應等「0214事件」妥善處理後再說。如今「0214事件」圓滿解決，經與陸方協調後，陸方終於同意釋放扣押的胡男，她將在7日陪同家屬一同前往大陸將胡男接回來。

胡母表示，日前燒香向祖先祈求「0214事件」協商順利，並希望讓她兒子也能盡早順利回家，沒想到香灰呈現「8」字沒掉下來後，就接到陳玉珍通知，說7日要去接人，想到那個「8」字，就是祖先告訴她們，兒子可以在8日之前回家過88節團圓。

▲▼胡母認為是祖先顯靈，香灰才會呈現「8」字。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

胡母指出，她跟丈夫、孫女會去接人回來，媳婦在家裡準備豬腳麵線，準備一套換新的衣服給胡男，然後用一個火給他過爐，讓他的霉運全部掃掉重新過生活。並說接到消息以後家裡都很高興，也相當感謝陸委會等相關單位的努力，也感謝陳玉珍的大力幫忙，沒有她幫忙的話不知道兒子到底會怎麼樣。