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日月潭電動車補助成效差「連4年沒業者申請」　今年擬延長夜航

▲南投縣環保局於今年度試辦推動日月潭柴油船舶加裝空氣污染防治設備（濾煙器）計畫。（圖／南投縣政府提供）

▲日月潭電動船補助政策成效差，遭審計部點名檢討改善。（圖／南投縣政府提供）

記者蔡亞樺／台北報導

日月潭推行電動船補助政策至今12年，審計部最新報告揭露政策5大缺失，包括10多年未檢討補助標準，2020年起，連4年無業者申請新建或改裝，且今年夜間航行試辦期過短，影響推廣成效等。日月潭國家風景區管理處回覆，今年花火音樂會及跨年開放申請夜航，並檢討增補助額度。

交通部於2022年提出日月潭推動電動船行動策略方案，補助業者改裝柴油船或新建電動船，並提供電費及電池交換費用補助措施。審計部最近公布2023年決算報告，顯示到去年底止，預計補助新建電動船27艘、改裝67艘，實際僅補助新建22艘電動船，且無補助改裝電動船。

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審計部指出，2020年度起，已連續4年無業者申請新建或改裝相關補助，經查日管處已10餘年未修正補助標準，現行補助額度難促使業者轉換，且現有電能動力系統的製造商不一，零件無法共通使用，派員駐點不符經營成本，影響換裝電動船意願。

審計部表示，日月潭每周約53班次，採柴油船與電動船混合辦理，遊客上船前無法事先選擇，以致電動船未具攬客優勢，應研議於碼頭區規劃電動船專用浮排，且今年電動船夜航試辦期過短，也未針對老化船舶提供退場輔導措施，不利提升電動船排班比率。

對此日管處回覆，已研擬「日月潭電動載客船舶補助要點修正草案」，檢討調增補助額度，並調整補助範圍。電動船動力系統業者進駐最低需求，為單一系統商規模經濟達19艘電動船以上，將適時協助，與業者媒合進駐事宜。

日管處表示，今年4月召開夜航專案執行評估會議，初步擬訂今年花火音樂會、12月31日跨年及學校暑假部分周六開放業者申請夜航。明訂優先汰換老舊船舶，加速退場，後續邀集相關單位共商縮減船舶的管制總量。

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