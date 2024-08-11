日月潭電動車補助成效差「連4年沒業者申請」　今年擬延長夜航

▲日月潭電動船補助政策成效差，遭審計部點名檢討改善。（圖／南投縣政府提供）

記者蔡亞樺／台北報導

日月潭推行電動船補助政策至今12年，審計部最新報告揭露政策5大缺失，包括10多年未檢討補助標準，2020年起，連4年無業者申請新建或改裝，且今年夜間航行試辦期過短，影響推廣成效等。日月潭國家風景區管理處回覆，今年花火音樂會及跨年開放申請夜航，並檢討增補助額度。

交通部於2022年提出日月潭推動電動船行動策略方案，補助業者改裝柴油船或新建電動船，並提供電費及電池交換費用補助措施。審計部最近公布2023年決算報告，顯示到去年底止，預計補助新建電動船27艘、改裝67艘，實際僅補助新建22艘電動船，且無補助改裝電動船。

[廣告]請繼續往下閱讀...

審計部指出，2020年度起，已連續4年無業者申請新建或改裝相關補助，經查日管處已10餘年未修正補助標準，現行補助額度難促使業者轉換，且現有電能動力系統的製造商不一，零件無法共通使用，派員駐點不符經營成本，影響換裝電動船意願。

審計部表示，日月潭每周約53班次，採柴油船與電動船混合辦理，遊客上船前無法事先選擇，以致電動船未具攬客優勢，應研議於碼頭區規劃電動船專用浮排，且今年電動船夜航試辦期過短，也未針對老化船舶提供退場輔導措施，不利提升電動船排班比率。

對此日管處回覆，已研擬「日月潭電動載客船舶補助要點修正草案」，檢討調增補助額度，並調整補助範圍。電動船動力系統業者進駐最低需求，為單一系統商規模經濟達19艘電動船以上，將適時協助，與業者媒合進駐事宜。

日管處表示，今年4月召開夜航專案執行評估會議，初步擬訂今年花火音樂會、12月31日跨年及學校暑假部分周六開放業者申請夜航。明訂優先汰換老舊船舶，加速退場，後續邀集相關單位共商縮減船舶的管制總量。