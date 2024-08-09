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彭啓明嘆「談核能藍綠自動歸隊」　氣候委員會將弭平資訊落差

▲▼環境部長彭啓明參加2024第三屆亞太永續博覽會。（圖／翻攝自Facebook／彭啓明）

▲環境部長彭啓明參加亞太永續博覽會活動。（圖／翻攝自Facebook／彭啓明）

文／中央社

國家氣候變遷對策委員會昨天達成建立資訊平台共識，環境部長彭啓明今天說，發展能源會有不同挑戰，台灣人只要提到核能都會「藍綠自動歸隊」，建平台弭平資訊落差是重要的。

國家氣候變遷對策委員會第一次委員會議昨天下午登場，經過4小時的會議達成2項共識，一是積極發展再生能源是最大公約數，二是政府應充分揭露各種能源選項資訊，並建立資訊平台弭平資訊落差。

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彭啓明今天出席2024第三屆亞太永續博覽會永續人才趨勢論壇時接受媒體聯訪，針對媒體提問核能在昨天會議中的討論情況指出，昨天國家氣候變遷對策委員會會議最大共識就是應把能源資訊揭露公開，現在所有關於能源的訊息包能源夠不夠、核能問題，在社會溝通中交疊不是很清楚，導致各說各話情況嚴重。

彭啓明也說，國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸提案建立資訊平台，也有7、8名委員呼應認為資訊應公開透明，甚至是未來綠能、太陽光電會不會發展到影響農業，認為這些資訊都應公開，公開後才能有討論空間。

彭啓明指出，「大家認同訊息應公開透明才能討論」，而不是從信仰來討論，核能對他來說是能源選項之一，跟氫能等都一樣，可能可以談，但就只是一頭大象裡的一隻腳而已，「我必須看整頭大象。」

彭啓明後續在趨勢論壇上致詞時也提到，很多人都會問國家氣候變遷對策委員會是不是要討論核四延役，但其實會議最大的共識是發展能源都會有不同挑戰，在台灣不論是太陽能、天然氣、風力發電、推四接或三接都可能遇到阻礙，因此必須合作且釐清事實。

彭啓明表示，台灣人對於核能想法充滿政治，往往談到核能就是藍綠自動歸隊，這對事實討論有很大影響，因此如何創造資訊平台弭平資訊落差是重要的。

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