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氣候委員會下午登場　彭啓明：不會立刻決定核能是否延役

▲▼核四發電廠是位於臺灣新北市貢寮區，因所在地名「龍門」故又名為龍門電廠。（圖／記者沈君帆攝）

▲氣候變遷對策委員會今召開首場會議，外界預期核能將引發討論。圖為已封存的核四廠。（圖／ETtoday資料照）

文／中央社

「國家氣候變遷對策委員會」今天召開首場會議，外界預期核能將引發討論，環境部長彭啓明今天說，核能能在總統府討論，代表國家開放、正面看待此議題，期待理性討論。

總統府氣候變遷對策委員會今天下午4時開會，因委員會成員涵蓋主張可使用核能的和碩聯合科技董事長童子賢、前中研院院長李遠哲，以及持反核立場的台灣環保聯盟創會會長施信民等人，加上「非核家園」是民進黨的核心價值，外界預期核能議題將在會中引起熱烈討論。

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彭啓明是國家氣候變遷對策委員會的執行秘書，今天也將在會議中進行「氣候變遷對全球及台灣的影響衝擊評估」報告，他今天出席活動時接受媒體聯訪指出，核能議題能在總統府進行討論，代表國家開放、正面看待此議題。

彭啓明說，各界聚焦委員會會討論核能議題，的確從議程來看會有不一樣的想法跟發言，但委員會就是會理性討論這些議題，不是說在會議中就要立刻決定核能要不要延役等。

對於外界疾呼使用核電，彭啓明指出，「身為環境部長，我遵守環境基本法」，非核家園政策並沒有改變，從氣候變遷角度、從COP28決議來看，增加綠能、增加能源效率跟節能，這是所有國家的共識。

不過，彭啓明強調，如果有更好的新能源，像是地熱、氫能或是新的核能等，都是未來可以觀察的國際發展趨勢，核能只是能源選項中的一小議題而受大家關注，前提仍要先確保使用安全、核廢料處理等才能來談。

對於媒體報導童子賢今天指出反核人士說核電不是發電主流觀念是錯的一事，彭啓明也說，能源問題很專業，多溝通是有必要的，應該就數據、事實來討論，而不是由情緒跟信仰來討論，這是總統府氣候變遷委員會的重要目的。

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