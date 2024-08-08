總統府開委員會童子賢再談核電延役　行政院：能源政策態度不變

▲發言人陳世凱出席行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

總統府8日下午將召開氣候變遷委員會，委員會副召集人童子賢在受訪時說，「反核人士說核電不是發電主流觀念是錯的」，還再次提到核二、核三延役以及核綠共存主張。對此，行政院發言人陳世凱重申，針對能源議題行政院的態度沒有改變，「對於氣候變遷委員會的平台，對於各種能源的想法都可以在該平台揭示做討論，最後做出的結論，行政院也會納入參考」。

針對總統府的氣候變遷委員會內的討論，若做成結論後，後續送行政院的流程？政院發言人陳世凱說，總統府於下午的舉辦的氣候變遷委員會，行政院由副院長鄭麗君參加，各個委員會有不同的職掌，行政院也會派部會首長參加。

陳世凱指出，針對最後各個委員會做出來的結論、建議，都會彙整到行政院，因為最後執行的是行政院，各個委員會最後對於政見會有建議案，都會提供給行政院做最後討論，若可以執行就會進行分配。

至於童子賢說「反核人士說核電不是發電主流觀念是錯的」，還再次提到核二、核三延役以及核綠共存主張？陳世凱重申，針對能源議題行政院已多次表達態度，「目前為止沒有太大改變，對於氣候變遷委員會的平台，對於各種能源的想法都可以在該平台揭示做討論，最後做出的結論，行政院也會納入參考」。

陳世凱說，對於核能的議題部分，核一、核二、核三，目前所有相關事宜都是在法律規範裡進行。