賴清德評估用新核能要先連任　黃國昌：別挑戰公民社會智商

▲民眾黨立法院黨團總召黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德昨主持「氣候變遷對策委員會」首次會議，針對新核能議題，環境部長彭啓明在會中表示要蓋成也是2030年以後的事；言下之意，賴若要真正評估使用新核能，最快也要2030年後，前提是2028年順利連任。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌9日說，電力的穩定供應是現在進行式的問題，無法構築在特定人連任才有辦法達成的前提，「這太荒謬了吧？不要挑戰台灣公民社會的智商」。

黃國昌指出，賴總統說非核家園不是民進黨的意識形態，但卓榮泰在立法院會講的是非核是民進黨的價值，「這讓大家非常困惑，到底是賴總統講的算還是卓院長講的算？還是賴總統昨天公開打臉卓院長？民進黨政府的政策立場到底是什麼？到目前為止說不清楚」。

「我們必須再度重申，發電的方式都事實上都是一種手段，最重要目標是穩定的供電，能夠滿足人民需求以及產業需求，這才是目的。」黃國昌表示，大家非常關心的事情是，在台灣穩定供電的目標實現上，民進黨政府的能源配比政策到底是什麼？

黃國昌指出，先把現在面臨的問題好好解決，這才是人民關心的，怎麼會連現在的能源政策能源配比都談不清楚，然後畫一個非常大的餅，然後還要構築在某一個特定人要連任才有辦法達到穩定供電的目標，「這太荒謬了吧？不要挑戰台灣公民社會的智商」。

黃國昌指出，昨天總統府浩浩蕩蕩開了第一次委員會，但對於這最基本也是最重要的問題，完全隻字未提，難道民進黨政府連這麼基本的問題都想要用混的嗎？

黃國昌表示，這讓他想起，這次總質詢時請教了卓榮泰院長，民進黨政府承認2025年再生能源配比要達到20%目標已經確定跳票，請問接下來說賴清德政府延續到2026可以達到再生能源20%的目標，「我的問題就來了，請教卓榮泰院長，20%再生能源的目標在2026要達標，請問光電佔比多少？風力佔比多少？」

黃國昌表示，大家可以去回顧，當初包括卓榮泰院長、國發會主委以及經濟部次長，三個人面面相覷回答不出來，讓人非常驚訝，這麼基本的問題，行政院長答不出來、國發會主委也不知道，經濟部次長說要回去重算，顯然這是一個完全沒有任何規劃、只有口號的民進黨政府能源政策。