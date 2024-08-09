捍衛維護河川環境　基隆環保局籲：發現死魚立即通報

▲基隆共同維護河川環境。（圖／示意圖／pakutaso）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市主要河川因緊鄰商業區及住宅周邊，常有民眾貪圖一時方便，隨意棄置垃圾於河川，造成河川水質污染及市容環境髒亂。今年1月至7月，環保局共進行51次河面垃圾清除作業，總計清理247公斤河面垃圾。環保局統計2023年所受理的河面垃圾通報事件，其中以死魚事件20件為最多，通報垃圾棄置5件次之。

環保局指出，死魚事件大多與氣溫高及降雨量少有關，近幾年受到極端氣候影響，夏季常發生連日高溫或未降雨的情形，今年7月份本市大武崙溪也發生大量魚群死亡情形，死亡魚群重量約1,013公斤。

環保局表示，為達到預警死魚事件發生，環保局彙整2022年至2023年發生死魚事件地點，包含大武崙溪、深澳坑溪、西定河及南榮河，製作「基隆市河川死魚事件發生地圖」，若民眾有發現河川魚群死亡情形，可立即撥打通報專線：02-2433-3373，本局將儘速派員至現場清理並加強巡視周邊河川流域，以防止死魚污染範圍擴大。

環保局提醒，河川環境也是乾淨家園的重要一環，任意棄置垃圾已違反廢棄物清理法第二十七條及第五十條規定，可裁處新臺幣最高6,000元罰鍰，請市民發揮公德心，平時做好垃圾分類及資源回收，勿隨意棄置垃圾及污水於河川，大家共同維護河川整潔，才能保有我們生活用水的安全與健康。