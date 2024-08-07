台灣再奪「亞洲最佳旅遊目的地」　觀光署：續推優惠吸引國際客

▲台灣獲選亞洲最佳休閒旅遊目的地，圖為阿里山林鐵。（資料圖／林業保育署提供）

記者李姿慧／台北報導

美國知名旅遊雜誌《Global Traveler》環旅世界公布第12屆休閒生活風格獎，台灣再度獲得「亞洲最佳休閒旅遊目的地」殊榮，觀光署表示，此次獲獎反映「TAIWAN– Waves of Wonder」台灣觀光3.0品牌精神，台灣觀光魅力如同海浪一波波，驚喜不斷，突顯台灣在全球旅遊業卓越地位和吸引力。

第12屆休閒生活風格獎由《Global Traveler》讀者投票選出，調查期間為2023年7月15日至2024年3月8日，台灣再度獲得「亞洲最佳休閒旅遊目的地」殊榮，由交通部觀光署駐洛杉磯辦事處主任林宜錚代表領獎。

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林宜錚表示，感謝《Global Traveler》讀者對台灣的投票與支持，這一殊榮不僅是對台灣旅遊業的肯定，也是對台灣人民熱情好客的高度讚揚。同樣藉此機會向國際旅客推廣遊台灣金福氣、團客來台獎勵措施、過境半日遊及鼓勵來台會展順道觀光旅遊補助等優惠措施。

林宜錚表示，觀光署將繼續努力，提供更優質的旅遊體驗，迎接更多的國際遊客來台灣探索這片美麗的土地，並繼續在國際舞台爭取更多的榮譽。

為吸引國際客來台，觀光署推出多項優惠措施，包括結合高鐵、捷運及台灣好行景點接駁公車的Taiwan Pass、台灣觀巴2人同行1人免費等，並持續推廣自行車旅遊。

觀光署表示，隨著西雅圖直飛台灣的航班陸續增班，美西地區航點加上洛杉磯及舊金山，每周達到約116班，提升台美雙方交流便利性，促進更多北美旅客選擇台灣作為他們的旅遊目的地。