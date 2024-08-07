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台灣再奪「亞洲最佳旅遊目的地」　觀光署：續推優惠吸引國際客

▲阿里山林鐵周六全線通車。（圖／林業保育署提供）

▲台灣獲選亞洲最佳休閒旅遊目的地，圖為阿里山林鐵。（資料圖／林業保育署提供）

記者李姿慧／台北報導

美國知名旅遊雜誌《Global Traveler》環旅世界公布第12屆休閒生活風格獎，台灣再度獲得「亞洲最佳休閒旅遊目的地」殊榮，觀光署表示，此次獲獎反映「TAIWAN– Waves of Wonder」台灣觀光3.0品牌精神，台灣觀光魅力如同海浪一波波，驚喜不斷，突顯台灣在全球旅遊業卓越地位和吸引力。

第12屆休閒生活風格獎由《Global Traveler》讀者投票選出，調查期間為2023年7月15日至2024年3月8日，台灣再度獲得「亞洲最佳休閒旅遊目的地」殊榮，由交通部觀光署駐洛杉磯辦事處主任林宜錚代表領獎。

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林宜錚表示，感謝《Global Traveler》讀者對台灣的投票與支持，這一殊榮不僅是對台灣旅遊業的肯定，也是對台灣人民熱情好客的高度讚揚。同樣藉此機會向國際旅客推廣遊台灣金福氣團客來台獎勵措施過境半日遊鼓勵來台會展順道觀光旅遊補助等優惠措施。

林宜錚表示，觀光署將繼續努力，提供更優質的旅遊體驗，迎接更多的國際遊客來台灣探索這片美麗的土地，並繼續在國際舞台爭取更多的榮譽。

為吸引國際客來台，觀光署推出多項優惠措施，包括結合高鐵、捷運及台灣好行景點接駁公車的Taiwan Pass、台灣觀巴2人同行1人免費等，並持續推廣自行車旅遊。

觀光署表示，隨著西雅圖直飛台灣的航班陸續增班，美西地區航點加上洛杉磯及舊金山，每周達到約116班，提升台美雙方交流便利性，促進更多北美旅客選擇台灣作為他們的旅遊目的地。

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