午後雷雨「連2天雨最猛」　準「瑪莉亞」最新路徑曝

記者李姿慧／台北報導

今（7日）受低壓帶影響，西半部、東北部和各地山區有午後雷雨，中部以北、宜蘭有局部大雨，北部山區可能出現短延時豪雨；周五和周六水氣最多，天氣最不穩定，中部、南部整天有短暫陣雨或雷雨，不排除有局部大雨。日本南方熱帶低壓可能生成颱風，路徑朝日本前進，對台灣沒影響。

▲受低壓影響，今天到周六天氣仍不穩定，明後天雨最大。（示意圖／記者李毓康攝）

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中央氣象署預報員劉宇其表示，台灣今明兩天為典型夏季天氣型態，要留意午後局部大雷雨，周五、周六受低壓帶影響，中部、南部有局部大雨。另台灣東方海面、日本南方海面為一個大低壓帶，台灣以東2000公里有熱帶性低氣壓，未來有變成颱風機會，路徑將往北前進，對台灣不會有影響；此外，台灣東方有低氣壓，結構很弱，這幾天低壓帶在台灣附近，天氣不穩定。

▲熱帶性低氣壓TD06路徑可能生成今年第5號瑪莉亞颱風。（圖／氣象署提供）

今天上半天多雲到晴，環境水氣多，劉宇其表示，今天午後雷雨明顯，西半部、東北部、山區容易有午後雷雨，其中中部以北、宜蘭有局部大雨，不排除北部山區今天會有短延時豪雨，中午過後天氣變化明顯；午後雷雨到今天晚上後會進一步緩和，但環境水氣仍多，西半部、宜蘭其他時段也有零星陣雨，雨勢不會太大，但天氣仍不穩定。

劉宇其進一步說，這段時間受低壓帶影響，台灣天氣容易下雨，明天周四降雨以午後雷雨為主，山區容易有局部大雷雨，中部、南部有零星陣雨。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

周五、周六開始受低壓帶影響，劉宇其表示，這二天水氣多，中部、南部整天有短暫陣雨或雷雨，不排除有局部性大雨，清晨到上午中南部靠沿海或平地，容易出現局部性大雨，中午過後換成山區有午後大雷雨，這二天天氣最不穩定；周日受西南風影響，水氣漸少，中部、南部偶有陣雨，其他地方有午後雷陣雨出現。

劉宇其表示，日本南方海面有熱帶性低氣壓發展，未來路徑將朝日本方向前進，對台灣不會有影響。